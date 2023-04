Scaloni reveló su lado oculto en otro deporte que no es el fútbol

Meses después de la consagración en el Mundial de Qatar 2022, Lionel Scaloni reveló su pasión oculta lejos del mundo del fútbol y de la Selección Argentina.

Lionel Scaloni reveló una de sus pasiones ocultas lejos del mundo del fútbol. El DT campeón del mundo en Qatar 2022 vive actualmente en España y aprovechó su estadía en el país de Europa para practicar uno de sus deportes preferidos en el que se destacó como lo hizo cada vez que dirige a la Selección. Mallorca fue el lugar elegido por el estratega de la "Albiceleste" por segundo año consecutivo para participar de una interesante competencia más en su vida.

La actividad que el entrenador realizó en el Viejo Continente es nada más y nada menos que el ciclismo, en el que corrió en una prueba de 167 kilómetros y lo terminó en un impactante tiempo. Fueron 5 horas, 8 minutos y 32 segundos los que tardó Scaloni en finalizar el circuito en el Mallorca 312 OK Mobility de la mencionada isla española. Luego de recibir su medalla, el técnico mundialista contó sus sensaciones por la participación en el evento.

"Es un placer, de verdad, es una gozada poder recorrer las carreteras de la isla cortadas al tráfico junto a amigos. Las conocemos bien y, al no haber coches, es diferente, podés meterte, cortar las curvas y disfrutar mejor de conducir la bicicleta. El año pasado fue más tranquilo porque no me conocían tanto. Pero este año lo disfruté más", lanzó Lionel Scaloni una vez finalizada la carrera y luego de sacarse fotos con todos.

Con respecto a lo futbolístico, la Selección ya tiene calendario definido para lo que se viene. Después de los partidos contra Ecuador y Bolivia en septiembre del 2023, el equipo liderado por Lionel Scaloni recibirá a Paraguay y visitará a Perú en las fechas 3 y 4, programadas para octubre. En noviembre, se enfrentará a Uruguay en casa y a Brasil como visitante, en lo que será uno de los duelos mas esperados de las eliminatorias rumbo al próximo Mundial.

Sorpresa: Lionel Scaloni dirigirá a un equipo del fútbol argentino

Lionel Scaloni sorprendió y dirigirá a un equipo del fútbol argentino, al margen de su trabajo en la Selección Argentina. El entrenador de 44 años aceptó un nuevo desafío tras haber sido campeón del mundo en diciembre de 2022 en Qatar y fue uno de los protagonistas de un curioso video publicado en las redes sociales. El DT campeón de América y del mundo con el seleccionado comandará a uno de los equipos en el encuentro homenaje a uno de los máximos ídolos de la historia de Newell's.

Según se conoció en las últimas horas, el DT conducirá a la "Lepra" en el partido de despedida de su excompañero, Maximiliano Rodríguez. En tanto, del otro lado estará su colega y también excompañero, Gabriel Heinze, actual estratega del plantel profesional del elenco rosarino. Sin dudas, será un encuentro inolvidable que contará con varias figuras importantes del deporte.