Scaloni arrasó y fue elegido el mejor DT del mundo en 2022: el TOP 5 completo

Lionel Scaloni fue elegido el mejor DT del mundo en 2022 gracias al título con la Selección Argentina en el Mundial de Qatar. La amplia diferencia que les sacó a sus rivales en el top 5.

Si algo le faltaba a Lionel Scaloni después de un 2022 espectacular, con los títulos del Mundial de Qatar y de La Finalissima incluidos, era ser elegido el mejor entrenador del planeta. El director técnico de la Selección Argentina tuvo una aplastante victoria en la votación de la reconocida IFFHS (Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, por sus siglas en inglés).

El santafesino de 44 años no solamente se impuso sino que también les sacó una distancia impresionante a sus inmediatos perseguidores: los galos Didier Deschamps, DT de Francia; y Walid Regragui, de Marruecos. El top cinco en este sentido lo completaron el croata Zlatko Dalic y el japonés Hajime Moriyasu, ambos estrategas de los Seleccionados de sus respectivos países de origen.

Scaloni, elegido el mejor DT del mundo en 2022

La IFFHS se quedó con el hombre nacido en Pujato (Provincia de Santa Fe) por una diferencia impactante: sumó 240 puntos contra los 45 de Deschamps. Es decir, alcanzó casi el cuádruple de votos que quien terminó en el segundo lugar. Luego aparecieron Regragui (30 sufragios), Dalic (20) y Moriyasu (15). Para completar el ranking de los diez mejores se sumaron Louis van Gaal de Países Bajos (10), Gregg Berhalter de Estados Unidos (10), el francés Hervé Renard de Arabia Saudita (5), Tite de Brasil (5) y el portugués Paulo Bento de Corea del Sur (5).

El top 5:

Lionel Scaloni (Argentina) 240 puntos. Didier Deschamps (Francia) 45 puntos. Walid Regragui (Marruecos) 30 puntos. Zlatko Dalic (Croacia) 20 puntos. Hajime Moriyasu (Japón) 15 puntos.

La votación de la IFFHS que consagró a Scaloni como mejor DT del mundo en 2022.

A través de su sitio web oficial, la IFFHS publicó al respecto: "Qué consagración para Lionel Scaloni. Tras ganar la Copa América en 2021, ganó con su Selección Argentina la Finalissima (América-Europa) y la Copa Mundial de la FIFA 2022, antes de ser coronado por la IFFHS como Mejor Entrenador Nacional Masculino del Mundo 2022. Ganó el ranking soberano con 240 puntos, sucediendo a Roberto Mancini, ganador en 2021, y a Didier Deschamps, ganador en 2020. Deschamps terminó en segundo lugar en 2022 con 45 puntos, y el tercer lugar lo ocupó Walid Regragui, entrenador de la selección de Marruecos. ¡Es la primera vez en la historia que un entrenador africano sube al podio mundial!".

Scaloni fue ovacionado en Mallorca: "Me gustaría que me recuerden como un buen tipo"

Para comienzos de 2023, el entrenador regresó a la ciudad de España en la que vive y hasta fue invitado para dar el puntapié inicial en el Estadio de San Moix para el juego entre el equipo local y Valladolid por LaLiga. Una vez que lo hizo, recibió los aplausos del público y dialogó con los medios al costado del campo de juego: "Me gustaría que me recuerden como un buen tipo, me basta con eso. Es lo que me enseñaron mis papás desde chico".

Luego, agregó que "el secreto del éxito con Argentina es el de siempre: trabajo, humildad y sacrificio". Y concluyó: "Estoy en un lugar soñado para cualquier argentino, un lugar increíble. Después de haber ganado el Mundial, es evidente que es un lugar en el que cualquiera quiere estar, estoy encantado".