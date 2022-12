Qué se dijeron Messi y Lewandowski al oído en el Mundial de Qatar 2022

Qué se dijeron Lionel Messi y Robert Lewandowski al oído en el Mundial de Qatar 2022, apenas terminado el partido entre la Selección Argentina y Polonia por el Grupo C.

Lionel Messi y Robert Lewandowski se hablaron al oído apenas terminado el partido entre la Selección Argentina y Polonia, por la tercera fecha del Grupo C del Mundial de Qatar 2022. Los capitanes de ambos equipos, que no guardan una buena relación desde hace un año, sorprendieron cuando hablaron durante unos segundos tras el pitazo final.

Si bien ninguno de los protagonistas reveló cuáles fueron exactamente sus palabras, se especula con la posibilidad de que haya habido un pedido de disculpas y una charla amistosa, en buenos términos, para terminar con esta historia picante del fuego cruzado entre ambos. Las palmadas que se dieron mutuamente sobre el final permite dilucidar que ahora quedará todo bien entre ambos cracks.

Qué se dijeron al oído Messi y Lewandowski en el Mundial de Qatar 2022

Luego del baño en el camarín, al salir de la cancha en plena rueda de prensa en la zona mixta, "La Pulga" habló más en frío y se refirió a esta situación. Con una sontisa de por medio, el astro de PSG contestó: "A mí me enseñaron que todo lo que pasa adentro de la cancha queda adentro de la cancha y todo lo que pasa en el vestuario queda dentro del vestuario". "De mí no va a salir algo que nos digamos en la intimidad", completó el rosarino al respecto.

Por su parte, el atacante de Barcelona explicó: "¿Mi conversación con Messi? Tuve que defender mucho hoy, especialmente contra ´Leo´. Fue un pequeño duelo divertido, pero está todo bien... Le dije a Messi que estaba jugando más a la defensiva que de costumbre, pero a veces eso es lo que necesita el equipo". "Argentina tiene un gran equipo y es uno de los favoritos", aclaró la principal figura de Polonia.

Por qué Messi y Lewandowski se llevan mal

Cuando "Leo" ganó su séptimo Balón de Oro en noviembre de 2021, había llenado de elogios al europeo, de quien dijo se merecía el premio que no le habían entregado en 2020 por la pandemia de coronavirus. En aquella edición no se lo dieron a nadie precisamente por el Covid-19. Luego el rosarino no lo votó en el primer lugar para el The Best y el goleador europeo se molestó bastante. “Me gustaría que su declaración fuera honesta, no sólo palabras vacías”, le devolvió el 9 inesperadamente. Dolido, amplió: “Hubo tristeza, no tengo nada que esconder”.

Messi gambeteó a Lewandowski sobre el final y se picó todo.

Tras haberse quedado igualmente con el mencionado trofeo, "Lewa" fue consultado por la elección del artillero argentino y hasta disparó: "¿Por qué Messi no me votó? Pregúntenle a él. Para el Balón de Oro me votó en el segundo lugar, pero ahora ha decidido votar de distinta manera...”. “No puedo decir mucho más al respecto, sí puedo decir que yo voté a él en la segunda posición anoche”, cerró.

Por su lado, el de PSG fue consultado al respecto en TyC Sports y simplemente señaló, en la entrevista con Gastón Recondo: "Mis palabras en ese momento fueron sinceras, era lo que pensaba...". "Que diga lo quiera, no me interesa", completó en ese entonces.