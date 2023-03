PSG vs Bayern: una figura picanteó a Lionel Messi a horas del partido clave por Champions

El equipo de Munich recibirá al PSG por la vuelta de los octavos de final de la Champions League y una de las estrellas alemanas sacó a relucir su historial personal con el mejor jugador del mundo.

El alemán Thomas Müller habló este martes del duelo clave entre el Bayern Munich y el París Saint Germain por los octavos de final de Champions League y se refirió al historial personal que tiene con Lionel Messi. Además, de manera sorpresiva, el delantero no eligió al capitán de la Selección Argentina como el mejor jugador más "espectacular" del equipo francés.

El próximo miércoles, desde las 17, Bayern Munich y PSG disputarán uno de los cruces más entretenidos de la vuelta de la competición europea. Luego de haber conseguido una gran victoria como visitante en el Parque de los Principes, los teutones saben que con un empate les alcanzará para pasar y uno de sus jugadores históricos dejó declaraciones polémicas relacionadas a Messi.

Qué dijo Thomas Müller sobre el historial con Lionel Messi

Messi enfrentando al Bayern en la Champions 2015.

En la conferencia de prensa previa al partido que se desarrollará en el Allianz Arena, el exjugador del seleccionado alemán reconoció los buenos resultados que obtuvo cada vez que enfrentó a Messi. "Naturalmente conozco mis estadísticas en partidos contra Messi. Antes de un partido como el de mañana siempre se habla de esas cosas. Está el 2-8 contra el Barcelona, pero creo que más importante que eso fue el 7-0 global a favor nuestro en la semifinal de 2013", explicó Müller.

Messi, luego de la dura goleada en contra 8-2 ante el Bayern en 2020.

Si bien es consciente que en los duelos personales ante el argentino se llevó más alegrías que frustraciones, el jugador de 33 años resaltó que esta es otra historia y no deben fijarse en lo que sucedió en el pasado. "Pero eso fue hace diez años. Las estadísticas son cosa del pasado. Este será otro partido", sostuvo.

El saldo de "Leo" con el equipo alemás no es favorable: en las siete oportunidades que lo enfrentó (seis con el Barcelona), perdió cuatro encuentros, obtuvo un empate y sólo dos victorias. En dichos partidos, Messi anotó cuatro goles y brindó dos asistencias.

La sorpresiva elección de Thomas Müller sobre el PSG

Müller, que disputó cuatro Mundiales con Alemania, sorprendió al dejar a Messi fuera de la elección del jugador más "espectacular" del PSG. "Es Kylian (Mbappé), la respuesta no sorprende a nadie. El mundo entero lo mira. Pero si nuestro plan funciona, mañana no gozará mucho", destacó. Y luego agregó que no sólo deberán prestarle atención al delantero francés. "Naturalmente hay que pensar cómo se le para. Pero el fútbol es un deporte de equipo, se trata de que no le lleguen los pases que necesita".

Para finalizar, el mediocampista ofensivo se diferenció del pensamiento de Mbappé que había dicho que el PSG era favorito a pasar a los cuartos de final y manifestó: "Él puede ver las cosas como quiera. Ganamos el partido de ida 0-1 y estamos en ventaja. Pero naturalmente él está lleno de confianza. Nuestra tarea será mostrarle que está equivocado".