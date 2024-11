Primer mensaje: Enzo Fernández rompió el silencio tras la separación de Valentina Cervantes

Enzo Fernández rompió el silencio tras la separación de Valentina Cervantes.

Enzo Fernández rompió el silencio tras la separación de Valentina Cervantes y lo hizo a través de su cuenta oficial de Instagram (@enzojfernandez). El mediocampista de la Selección Argentina, surgido en River Plate y actualmente en Chelsea de Inglaterra, publicó una historia con varios corazones y una foto con los dos hijos que tuvo con su esposa: Olivia (4) y Benjamín (1).

Apenas el futbolista llegó al país para disputar una nueva doble fecha FIFA con el equipo dirigido por Lionel Scaloni, recurrió al perfil de la red social que más utiliza para recordar el amor que siente por los niños a pesar de haber terminado la larga relación con la madre de ellos. El ex Defensa y Justicia y Benfica no pasa por su mejor momento: perdió el puesto en Chelsea y es cuestionado por los hinchas, luego de que la institución británica haya abonado 120 millones de euros por su pase a su par portuguesa en enero del 2023.

Por qué se separaron Enzo Fernández y Valentina Cervantes

De acuerdo con la información de la periodista deportiva Julieta Argenta en LAM (América TV), el volante de 23 años le comunicó a su esposa que desea "tener la vida que no tuvo" porque comenzó a salir con ella cuando apenas tenía 17 años, por lo que "se perdió un montón de cosas que hacen los chicos a esa edad". Incluso, la cronista confirmó que “él es un jugador top que juega en el exterior, hay un panorama de división de países porque ella quiere volver al país. Hay un detalle en particular que a él le hacía pensar que se iba a quedar allá".

"Enzo Fernández le comunicó hace diez días a Valentina Cervantes que se quería separar, ella está muy triste", insistió Argenta. Además, remarcó que ya “había indicios" y agregó: "Pero nadie habló hasta ahora con los protagonistas, yo hablé con los dos. Cuando yo cuente la historia, ustedes sacarán sus conclusiones”. De hecho, reiteró que “la decisión la tomó él". "Todos pensaban que la separación venía por el lado de ella, pero me dijeron que no había ninguna crisis. Ella no le encontró nada (de infidelidad), me lo confirmó ella, que está viajando en las próximas horas en Buenos Aires. Hace diez días, Enzo le dijo que se quería separar, que tiene ganas de hacer su vida sola, no a nivel familia, pero que quiere vivir esa etapa que él salteó por vivir en familia. Ellos se conocieron muy chiquitos...", concluyó la periodista.

Enzo Fernández rompió el silencio tras la separación de Valentina Cervantes.

Enzo Fernández, en la lista Scaloni en la Selección Argentina vs. Paraguay y Perú

Arqueros : Emiliano Martínez, Walter Benítez y Gerónimo Rulli.



: Emiliano Martínez, Walter Benítez y Gerónimo Rulli. Defensores : Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nehuén Pérez, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico.



: Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nehuén Pérez, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico. Volantes : Enzo Fernández, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso, Enzo Barrenechea, Thiago Almada, Facundo Buonanotte y Nicolás Paz.



: Enzo Fernández, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso, Enzo Barrenechea, Thiago Almada, Facundo Buonanotte y Nicolás Paz. Delanteros: Lionel Messi, Alejandro Garnacho, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Valentín Castellanos.

Cuándo juega la Selección Argentina vs. Paraguay y Perú por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

Los dirigidos por Lionel Scaloni tendrán acción el próximo jueves 14 de noviembre, cuando enfrenten en condición de visitante a Paraguay. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Defensores del Chaco, a partir de las 20:30 de nuestro país mientras que cinco días después, la "Albiceleste" recibirá a Perú en La Bombonera desde las 21. En caso de que se den algunos resultados, el combinado nacional podría sellar su clasificación al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 en el segundo compromiso a disputarse en la cancha de Boca Juniors.