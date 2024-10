Messi ya dio casi por confirmado que jugará el Mundial 2026: "Buena pretemporada"

El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi reveló -en una charla mano a mano con un periodista- que casi esta listo para jugar el Mundial del 2026. Y en ese punto aseguró que está "tranquilo", pero que trata de vivir "día a día" después de la Copa América 2024.

Al respecto indicó: "Espero terminar bien este año y empezar bien el próximo haciendo una buena pretemporada, la cual no tuve el año pasado por la cantidad de viajes que hicimos". La frase se conoció en una entrevista para el periodista Fabrizio Romano, en 433. Por otro lado, agregó: "No falta tanto pero a la vez falta mucho, en el fútbol puede pasar cualquier cosa, por eso trato de vivir el día a día y no pensar más allá".

Lo cierto es que además de las lesiones que lo aquejaron a principios de este 2024, Messi tuvo que someterse a los viajes en la Major League Soccer con el Inter Miami, en donde marcha líder de la Conferencia Este, y tuvo la Copa América en el medio, en donde se lesionó uno de los tobillos y estuvo fuera por algunos meses para recuperarse. Sin embargo, el "10" expresó que no está desesperado por jugar su sexto Mundial, que sería un récord histórico, y que si llega a pasar será con un Messi más relajado por haberse sacado la espina en Qatar 2022: "Gracias a dios pude conseguir mi mayor sueño que era ganar el Mundial, que tanto peleé y que tanto costó".

Las estadísticas del Colo Barco en Sevilla

7 partidos oficiales.

367 minutos disputados.

Sin goles, asistencias ni tarjetas recibidas.

El Colo Barco le dio a Boca la noticia que nadie esperaba desde Sevilla

Valentín "Colo" Barco está lejos de atravesar su mejor momento en Sevilla. El conjunto español marcha 10° en La Liga con apenas 15 unidades en once partidos jugados. Recientemente, los dirigidos por Francisco García Pimienta sufrieron una dura goleada ante el líder Barcelona por 5 a 1 y el zurdo vio la acción desde afuera de la cancha. A pesar de no sumar minutos últimamente, su entrenador le hizo un pedido a la dirigencia del club español que podría afectar a Boca Juniors, equipo en el que se formó como futbolista.

Según ila nformación brindada por algunos medios españoles, García Pimienta habría solicitado la compra de Barco, quien se encuentra a préstamo proveniente de Brighton de la Premier League. El joven jugador de la Selección Argentina, que no estuvo convocado a la última doble fecha de Eliminatorias pero es uno de los proyectos a futuro del combinado de Lionel Scaloni, llegó en agosto por un año y sin opción de compra, por lo que ambas escuadras deberían entrar nuevamente en negociaciones. Sin embargo, parece que la intención es fuerte y el cuadro blanquirrojo ofrecería nueve millones de euros por su pase; el 'Xeneize', por su parte, recibiría un porcentaje por el mecanismo de solidaridad por haberlo formado en sus categorías inferiores.