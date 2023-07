Messi confirmó lo que todos desean sobre su futuro en la Selección Argentina: "No puedo"

El mejor jugador del mundo se refirió a qué lo hizo analizar su continuidad en el seleccionado y cuál fue la clave para formar un buen grupo.

Lionel Messi volvió a dar detalles de su futuro en la Selección Argentina y reveló cuál fue la clave para que pudiera adaptarse al nuevo grupo armado por Lionel Scaloni. El mejor jugador del mundo se integrará al Inter Miami en los próximos días y hay optimismo con su continuidad en la "Albiceleste".

Los rumores sobre un posible alejamiento definitivo de Messi en el seleccionado circularon luego de la gira por Asia. Si bien el crack rosarino no lo negó de manera contundente, reconoció que lo analizaría con el paso del tiempo y ahora volvió a referirse a un tema que hace soñar a los argentinos.

La revelación de Lionel Messi sobre su futuro en la Selección

En un adelanto de la entrevista que realizó con la serie Llave a la eternidad de la TV Pública, Messi dio indicios de cuál fue la clave para que se replanteara su futuro en la selección nacional. "Lo disfruté mucho, como no me había pasado antes. Sabía que podía ser el último Mundial. Siendo sinceros, si no era campeón del mundo no estaría más en la Selección. Hoy siendo campeón del mundo no puedo dejar la selección, y tengo que disfrutar de todo esto. Era como que lo disfrutaba y tenía una tranquilidad y confianza enorme en el grupo”, contó.

Además, luego de que le mostraran un sentido mensaje de Rodrigo De Paul en el que le agradece a "La Pulga" por cómo lo trató, Messi soltó la importancia de su amigo en el proceso que se inició con la llegada de Scaloni en 2018. "Me ayudó mucho a integrarme en ese grupo, que era lo que tenía que hacer yo en ese momento. Yo integrarme a ellos, porque eran todos chicos nuevos”, reconoció el crack rosarino.

Por otra parte, el exjugador de Barcelona comentó en qué le sirvieron las frustraciones que vivió en las finales perdidas en Brasil 2014 y en Copas Américas: "Llorar no, pero sufro muchísimo. Tuve momentos durísimos. Siempre tenía el deseo de conseguir algo con la selección. Tenía en mi cabeza que lo iba a lograr. Y que si no era así, lo tenía que intentar. No podía ser que había ganado todo a nivel clubes y que si no lo hacía con la selección me faltaba algo”.

Para finalizar, al ser consultado qué momento lo conmovió de los festejos en Argentina tras la consagración del Mundial de Qatar 2022, Lionel manifestó: “Ver la foto del Obelisco desde arriba con la cantidad de gente que había era una foto histórica”. “Pase lo que pase en el camino siempre hay que intentarlo, ojalá sea un poco ese el mensaje más que el recuerdo para la nueva generación, esa que tanto me sigue”, agregó.