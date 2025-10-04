Mastantuono erró un gol increíble en Real Madrid: la tremenda salvada sobre la línea

El insólito gol que le sacaron a Franco Mastantuono en Real Madrid vs. Villarreal.

Franco Mastantuono vuelve a ser titular en Real Madrid este sábado, por segundo partido consecutivo, y tuvo una inmejorable chance para abrir el marcador. En el partido ante Villarreal, a la joya de la Selección Argentina le sacaron un gol increíble sobre la línea en la fecha 8° de La Liga de España.

Luego de la goleada 5 a 0 sobre el Kairat de Kazajistán por la UEFA Champions League, el "Merengue" recibe al "Submarino Amarillo" en su casa para continuar en la punta del torneo local, que hasta el momento comparte junto al Barcelona, máximos candidatos a llevarse el título.

En un encuentro que desde el inicio tuvo superioridad del "Madrid", el argentino contó con la oportunidad más clara de la primera parte. A los 21, tras una gran jugada de Kylian Mbappé que desbordó por la banda izquierda, Mastantuono quedó solo a la altura del penal y, luego de definir de zurda, el portugués Renato Veiga se interpuso en el remate y el balón se fue por encima del travesaño.

El exjugador de River Plate fue uno de los mejores jugadores del conjunto de lacapital española en los primeros 45 minutos. Partiendo desde la derecha hacie el dentro, el joven, de 18 años, fue una pesadilla para el lateral Sergi Cardona, que no lo pudo contener e, incluso, vio la amarilla por una infracción al propio futbolista de la "Albiceleste".

Los números de Franco Mastantuono en Real Madrid

Partidos: 8.

Goles: 1.

Asistencias: 1.

El penal que le hicieron a Mastantuono por Champions League

El pasado martes, por la segunda jornada de la UEFA Champions League 2025-2026 frente a Kairat de Kazajistán, el futuro crack de la Selección Argentina aprovechó su titularidad a pura astucia para ayudar a su equipo a abrir el marcador en condición de visitante.

A los 26 minutos, después de un largo pelotazo cruzado, un defensor kazajo intentó cederle el balón con la cabeza al arquero. Sin embargo, Mastantuono observó que la pelota quedó corta, la punteó, el portero se lo llevó puesto con todo el cuerpo y el árbitro cobró el claro penal para la "Casa Blanca".

Luego, Kylian Mbappé, que minutos antes había tenido una oportunidad clarísima frente al arco, cambió la infracción por gol y puso el 1 a 0 para el elenco de la capital española. Para este encuentro, después de la dura derrota 5 a 2 frewnte a Atlético de Madrid, el DT decidió poner un equipo con jugadores que no venían teniendo protagonismo, como David Alaba, Raús Asencio, Fran García y Dani Ceballos.

Cabe resaltar que, en la primera fecha de la Champions, el "Merengue" había vencido 2 a 1 al Olympique de Marsella en condición de local, con ambos tantos del francés que, hasta el momento, es el máximo goleador del certamen (3). En la próxima fecha, los de Alonso recibirán a Juventus en su estadio, el 22 de octubre, en lo que será uno de los partidos más atrayentes de primera fase.