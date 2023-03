Mala noche para Cuti Romero: expulsado, posible lesión y eliminación en Champions

El defensor campeón del mundo con Argentina se retiró rengueando de la cancha tras recibir la segunda amarilla ante el Milan por Champions League.

Cristian Romero tuvo este miércoles una noche para el olvido: fue expulsado y salió con mucho dolor en el empate que determinó la eliminación del Tottenham ante el Milan, por los octavos de final de la UEFA Champions League. En la ida, el equipo italiano se había impuesto por 1 a 0 ante los ingleses y mantuvo la diferencia de gol como visitante.

Que "Cuti" no regala ningún tipo de ventaja en cada partido a esta altura no es una novedad. Uno de las principales atributos del exdefensor de Belgrano de Córdoba es su fiereza y detrminación para no temerle al contacto, sin embargo, en las últimas actuaciones, esa característica le está jugando una mala pasada y ahora lo volvió a sufrir en un duelo clave por la competición más importante de Europa a nivel clubes.

La expulsión de Cristian Romero y posible lesión ante Milan

Ya desde el inicio del encuentro en Londres, el "Cuti" mostró su dureza ante cada choque con los delanteros del "Rossonero" pero quedó condicionado en un cruce. A los 16 minutos, los italianos atacaron por la parte central con Sandro Tonalli, el mediocampista tocó en corto para Rafael Leao que, tras un buen giro, despistó a "Cuti" y el argentino se lo llevó puesto de manera vehemente. El árbitro no dudo un instante y le señaló la merecida tarjeta amarilla.

Ya en el inicio de la segunda parte, con el resultado en cero, Romero se salvaría de no irse expulsado por un "cortito" al español Brahim Díaz. A los 46, el talentoso volante aguantó el balón a la altura del mediocampo y, tras sacarse de encima un marcador, le tiró un "sombrerito" a Cuti y el defensor reaccionó con un manotazo en la cara. El colegiado decidió no amonestarlo pese a las portestas de los jugadores del Milan.

Pero ya casi sobre el final, exjugador del Atalanta de Italia se iría de la cancha y generando una alarma en la Selección Argentina. A los 76 minutos, tras un ataque por la izquierda del Milan, el lateral izquierdo Theo Hernández adelantó la pelota a la altura de mitad de cancha y "Cuti", cuando intentó sacar la pelota al lateral, le terminó pegando en el botín al francés.

El defensor argentino campeón del mundo se quedó fuera de la cancha con muestras de dolor, pero el árbitro decidió mostrarle la segunda amonestación y se fue expulsado. Pero lo más preocupante fue que "Cuti" se levantó del césped rengueando y agarrándose su pierna. Hasta el momento, el Tottenham no informó ningún problema muscular del cordobés de 24 años.