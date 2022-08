Lionel Scaloni, muy picante por el partido de la selección Argentina con Brasil: "Insólito"

Lionel Scaloni manifestó su malestar al no saber todavía si Argentina deberá enfrentar a los brasileños o no. Además, dio detalles de los partidos previos al Mundial y habló sobre algunos jugadores.

Este jueves por la tarde, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, arribó al país y tuvo un contacto con la prensa a la salida del Aeropuerto de Ezeiza. Allí, el DT habló de varios temas relacionados con el equipo y manifestó su fastidio al no saber todavía si se jugará el partido suspendido con Brasil, correspondiente a las Eliminatorias Sudamericanas.

"Estamos esperando el fallo del partido con Brasil, eso nos está trastocando un poco los esquemas. Estamos a un mes y medio de esa fecha y no sabemos con quién y dónde vamos a jugar. Es difícil de entender que la FIFA no tome una decisión, sobre todo en el tiempo que estamos", comentó Scaloni al ser consultado sobre lo que proyectan de aquí a Qatar.

La demora sobre la decisión de FIFA sobre cuándo y dónde jugará el seleccionado argentino el encuentro que se suspendió a pocos minutos de haber iniciado ante los brasileños, le molesta y no dudó en reconocerlo ni un instante. "Lo que tenemos que saber es si se va a jugar o no. La incertidumbre es total: que sí, que no, que apelación, que el TAS. Y al final estamos sin saber si vamos a jugar. También hay que tener en cuenta que después de ese, tenemos que jugar otro partido. Dónde lo jugaríamos. La situación no es la ideal. No es culpa nuestra, la culpa es de quien tiene que tomar la decisión", comentó el entrenador rosarino. Y luego, añadió sobre el mismo tema: "En principio está estipulado el partido con Brasil. Lo que no veo claro es que se juegue en Brasil y con público. Sinceramente me parece algo insólito, vamos a ver qué pasa".

Scaloni, sobre los partidos antes del Mundial

El entrenador de 44 años, se refirió a las posbilidades que tiene el equipo argentino de realizar partidos días antes de comenzar la competencia mundialista: "La idea era jugar dos partidos con rivales del Mundial o uno fuerte y el otro no tanto. En principio estaba la posibilidad de jugar en Estados Unidos, pero ante todo esto es difícil que esperen a que haya una resolución y después buscar rival. No es fácil".

Luego, reveló con qué país podría darse el amistoso y bajo qué regulaciones: "Jugar con Emiraros Árabes antes del Mundial es una posibilidad. Con condiciones: nos gustaría que se pudieran hacer muchos cambios, porque no nos conviene jugar 90 minutos con los mismos. Pero nos puede interesar, el clima, el rival, a una semana antes del mundial y que puedan jugar todos los jugadores".

Scaloni y la continuidad después de Qatar

En las últimas semanas había trascendido que el presidente de la AFA, Claudio Tapia, inició charlas con el exjugador de Newells para continuar el proceso después del Mundial de Qatar 2022. Al respecto, el entrenador remarcó: "La realidad es que estuvimos hablando con el presidente. No hay oferta formal todavía. La relación es buena, charlamos y ya se verá. Como dije antes, eso no es lo importante hoy. Estoy enfocado más que nunca no sólo en el Mundial, sino en la preparación y este tema del partido con Brasil nos tiene preocupados".

Además, expresó su deseo sobreel futuro del seleccionado: "Lo interesante y lo bueno es que está la idea de continuar con lo que se empezó hace 4 años, como interino y después con algo lindo. Lo ideal sería que se pueda continuar más allá de quién esté. La idea del presidente está clara. Pero no hay nada formal, solo charlas".

Scaloni, sobre Julián Álvarez, Paulo Dybala y Enzo Fernández

El ex-DT del seleccionado juvenil de Argentina, dio indicios sobre la situación de Dybala entre los 26 citados para la Copa del Mundo: "Dybala tiene que tener continuidad. Su técnica, su categoría y su jerarquía son evidentes, pero tiene que tener continuidad en su equipo. Fue a la Roma para eso, su entrenador lo quiere y para nosotros es bueno. Demostrará en estos meses si puede estar".

Por su parte, volvió a elogiar a Julián Álvarez, quien debutó en el Manchester Citycon un gol y una gran actuación. "Es un chico que no sólo contagia a los demás, se ve cómo trabaja, con la humildad con la que trabaja. Realmente sería bueno que todos los chicos se copiaran de él, de la manera que trabaja, la humildad que tiene. Está recién empezando y él lo tiene claro. Le va a portar a su equipo y a nosotros".

Para finalizar, el exmediocampista de Estudiantes de La Plata le volvió a abrir una puerta a Enzo Fernández, quien debutó de gran manera con el Benfica de Portugal: "Es un buen jugador. El cambio (a Benfica) es significativo, está demostrando que puede jugar y lógicamente que lo miramos y lo valoramos".