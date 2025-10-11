Las Murciélagas bicampeonas del mundo: le ganaron a Brasil y a Inglaterra

Las Murciélagas, la Selección Argentina de Fútbol para Ciegas se consagró bicampeona del mundo en el torneo llevado a cabo en India después de ganarle la final por 2 a 0 a Inglaterra con los goles convertidos por Yohana Aguilar y la capitana Gracia Sosa. Luego de eliminar a Brasil en semifinales, el combinado nacional se enfrentaba a otro desafío complicado en el duelo definitivo pero se impuso quedándose con el título. De esta manera, retuvieron el campeonato obtenido en 2023 en Birmingham.

Del mencionado certamen participaron ocho selecciones destacadas que fueron Argentina, Canadá, Turquía, Japón, Polonia, las brasileñas y las inglesas, además de las dueñas de casa. Claro que, actualmente las representantes "Albicelestes" son las mejores de la actualidad siendo a su vez el gran orgullo de la Federación Argentina de Deportes para Ciegos (FADeC). El equipo de Gonzalo Abbas ya tiene fecha de regreso a nuestro país para celebrar esta consagración histórica y será en los próximos días.

Cuándo vuelven Las Murciélagas al país tras ser bicampeonas del mundo

Luego de conseguir el título en India venciendo a Brasil e Inglaterra en instancias decisivas, las futbolistas argentinas desembarcarán en suelo argentino el próximo día martes 14 de octubre. Sobre este logro, quien habló fue David Peralta, presidente de FADeC, quien aseguró: "Las Murciélagas no sólo traen una copa, sino también un mensaje de inspiración para todo el país, poniendo en alto el trabajo en equipo de todo el plantel, los dirigentes y el staff de nuestra Federación, pero evidenciando, fundamentalmente, el potencial de las personas con discapacidad cuando existen oportunidades e igualdad".

Los detalles del torneo que consagró como bicampeonas del mundo a Las Murciélagas

El elenco nacional mantuvo la valla invicta en todos los partidos que jugó y convirtió 10 goles. En la primera fase goleó a Canadá por 5 a 0, se impuso 1 a 0 contra Turquía y cerró con otra victoria por la mínima ante Japón. Culminar como líderes les dio un lugar en semifinales donde sobre el final con gol de Agustina Medina sobre el final eliminaron a Brasil para luego medirse ante Inglaterra e imponerse por 2 a 0.

Con la jerarquía de sus futbolistas y el buen nivel mostrado en cada compromiso, el combinado argentino se alzó con un nuevo título de manera consecutiva y contando con sus principales figuras. La presencia de Yohana Aguilar con la diez en la espalda y la capitana Gracia Sosa fue fundamental para levantar otra vez el trofeo más importante.

El plantel de Las Murciélagas, la Selección Argentina de Fútbol para Ciegas

Gracia Sosa (capitana); Yohana Aguilar, Agustina Medina, Guillermina Corrales, Sandra Yanaje, Florencia Massenzana, Milagros Romero, Micaela Aguilar, Micaela Segovia y Melisa Flores. DT y cuerpo técnico: Gonzalo Abbas, Santiago Jugó, Sofía Sosa y Julieta Martín.