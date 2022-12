La Selección Argentina volvió al trabajo, con las dudas de Di María y Papu Gómez

La Selección volvió a entrenarse de cara a los cuartos de final contra Países Bajos en el Mundial de Qatar 2022, con las dudas de Ángel Di María y El Papu Gómez. Los posibles cambios de Lionel Scaloni.

La Selección Argentina volvió a los entrenamientos el lunes 5 de diciembre después de un domingo de descanso en pleno Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, el único que no se relajó fue Ángel Di María, quien se movió de manera liviana para terminar de recuperarse de la leve sobrecarga muscular en el cuádriceps derecho que lo sacó del duelo con Australia por los octavos de final.

El otro futbolista lastimado es Alejandro "Papu" Gómez, que debió salir apenas comenzado el segundo tiempo del último encuentro por un esguince de grado uno en un tobillo. El jugador que justamente había reemplazado a "Fideo" no será titular ante la ex Holanda, aunque será esperado hasta último momento para conocer si al menos podrá estar en el banco de los suplentes.

La buena noticia para "La Scaloneta" es que Di María estará disponible, aunque no es seguro que sea titular. Con relación al cotejo pasado, hay un costado positivo: esta vez estará con la camiseta puesta y el short listo para ingresar, a diferencia de lo que ocurrió ante Australia, cuando estuvo vestido con ropa informal porque no iba a ser tenido en cuenta. "No estaba en condiciones para entrar y tenerlo en el banco es una tentación", reconoció Scaloni en la conferencia de prensa posterior al partido.

Di María, la carta que quiere recuperar Scaloni para los cuartos de final.

Luego de un domingo que sirvió mucho para descansar tras los cuatro encuentros en once días, para estar con la familia y para comer un gran asado en la cena, los jugadores de la Selección Argentina ya se preparan para colocar al país entre los cuatro mejores del mundo. Con el objetivo que el combinado nacional consiguió solamente una vez en las últimas siete Copas del Mundo, la incógnita también pasa por el esquema táctico a utilizar de arranque.

El plan A es Di María. Si llega a estar a pleno, el equipo será el mismo con "Fideo" por Gómez en el 4-3-3. Si el extremo de Juventus no se rehabilita totalmente, hay dos alternativas extras: incluir a otro extremo o mediapunta (Paulo Dybala, Ángel Correa, Thiago Almada) o modificar el esquema a un 5-3-2 o a un 4-4-2. En el primer caso, Lisandro Martínez sería una fija en el fondo. En el segundo, podrían entrar Leandro Paredes, Guido Rodríguez o Exequiel "El Tucu" Palacios al equipo.

Igualmente, lo más probable por estas horas es que se sostenga el dibujo táctico del 4-3-3. En principio, el resto de la alineación sería idéntica a la que derrotó por 2-1 a "Los Canguros". De acuerdo con la información de Gastón Edul en TyC Sports, si no se sostiene el sistema hay más chances de que ingrese un volante a que lo haga un defensor. Por estas horas, Paredes o Rodríguez son los grandes candidatos si el dibujo mutara.

La posible formación de Argentina vs. Países Bajos en el Mundial de Qatar 2022

De esta manera, "La Scaloneta" saltaría a la cancha en busca de las semifinales con Emiliano "El Dibu" Martínez; Nahuel Molina, Cristian "El Cuti" Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Di María o Paredes o Rodríguez, Lionel Messi y Julián Álvarez.

Cuándo juega la Selección Argentina vs. Países Bajos en el Mundial de Qatar 2022: hora, TV en vivo y streaming

El conjunto de Scaloni hocará con el conjunto de Louis Van Gaal el viernes 6 de diciembre desde las 16 horas de Argentina. El partido será transmitido en vivo en la televisión por los canales TV Pública (abierto), TyC Sports y DeporTV (cable). Además, el streaming online corre por la cuenta de sus propias plataformas TyC Sports Play y Cont.ar, además de otras aplicaciones como DirecTV GO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.