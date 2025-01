La lista de la Selección Argentina para el Sudamericano Sub 20 Diego Placente ya confirmó el plantel completo para el Mundial Sub 20. Enterate de quiénes son y dónde juegan los elegidos por el entrenador, ex River.

16 de enero, 2025 | 09.32 La lista de la Selección Argentina Sub 20 para el Sudamericano 2025 en Venezuela. La Selección Argentina Sub 20, dirigida por Diego Placente, ya tiene todo listo para afrontar el Sudamericano de la categoría que se disputará en Venezuela. Este certamen no solo entrega cuatro cupos para el Mundial de Chile 2025, sino que también es una plataforma para que las futuras estrellas del fútbol argentino demuestren su talento. La Albiceleste compartirá el Grupo B junto a Brasil, Colombia, Ecuador y Bolivia, en un camino que promete ser desafiante pero emocionante. El torneo se llevará a cabo del 23 de enero al 16 de febrero, y Argentina debutará el 24 de enero frente a Brasil, su clásico rival. La última vez que el combinado nacional ganó este certamen fue en 2015, cuando Giovanni Simeone brilló como goleador con 9 tantos. Con una generación de jugadores que combina experiencia en torneos juveniles y promesas del fútbol local e internacional, el objetivo de Placente es claro: asegurar un lugar en el Mundial y pelear por el título. Entre los convocados destacan nombres como Claudio "Diablito" Echeverri, joven figura del Manchester City, y Alexander Woiski, goleador del Mallorca. Además, varios de los integrantes del plantel participaron en el Mundial Sub-17 de 2023, lo que aporta rodaje y conocimiento de competiciones de alto nivel. Sin embargo, también hay ausencias notables como las de Aaron Anselmino, defensor fichado por el Chelsea, y Nicolás Marcipar, jugador de La Masía del Barcelona. MÁS INFO Selección Argentina Sudamericano Sub 20: días y horarios de la Selección Argentina La lista de la Selección Argentina Sub 20 para el Sudamericano 2025 Arqueros : Jeremías Martinet (River), Santino Barbi (Talleres), Agustín Chávez (Unión) y Thiago De Bellis (Racing).

: Jeremías Martinet (River), Santino Barbi (Talleres), Agustín Chávez (Unión) y Thiago De Bellis (Racing). Defensores : Dylan Gorosito (Boca), Nahuel Arias (San Lorenzo), Gerónimo Heredia (Belgrano), Aaron Anselmino (Boca), Juan Giménez (Rosario Central), Thiago Silvero (Vélez), Tobías Ramírez (Argentinos), Juan Villalba (Vélez), Julio Soler (Lanús) y Teo Rodríguez (San Lorenzo).

: Mariano Gerez (Lanús), Milton Delgado (Boca), Ignacio Perruzzi (San Lorenzo), Valentino Acuña (Newell’s), Agustín Obregón (River), Lautaro Millán (Independiente), Claudio Echeverri (River) y Franco Mastantuono (River). Delanteros: Agustín Ruberto (River), Alexander Woiski (Mallorca), Santiago Hidalgo (Independiente), Dylan Aquino (Lanús), Santino Andino (Godoy Cruz), Ian Subiabre (River), Maher Carrizo (Vélez) y Santiago López (Independiente). Una generación con hambre de gloria La lista de 23 jugadores seleccionados por Placente refleja el trabajo constante de scouting y formación que caracteriza al fútbol argentino. Entre los convocados figuran talentos provenientes de los principales clubes del país como River, Boca, San Lorenzo y Newell's, así como promesas que ya se desempeñan en el extranjero. Este equilibrio entre experiencia local e internacional será clave para afrontar un grupo complicado que incluye al siempre peligroso Brasil y a selecciones competitivas como Colombia y Ecuador. Con un calendario ajustado, Argentina tendrá que demostrar solidez desde el primer partido. Tras debutar contra Brasil, enfrentará a Colombia el 26 de enero, a Bolivia el 28 y cerrará la fase de grupos el 1° de febrero contra Ecuador. Los tres mejores equipos del grupo avanzarán al hexagonal final, donde buscarán uno de los cuatro boletos al Mundial Sub-20 que se jugará en Chile entre septiembre y octubre. Diego Placente, el DT de la Selección Argentina Sub 20. El camino hacia el Mundial de Chile 2025 La Albiceleste no gana un Mundial Sub-20 desde 2007, cuando figuras como Sergio Agüero, Angel Di María y Sergio Romero se consagraron campeones bajo la dirección de Hugo Tocalli. Este plantel busca emular aquel éxito y consolidarse como una generación que pueda nutrir a la Selección Mayor en el futuro. Placente ha apostado por un grupo equilibrado, que combina experiencia en torneos internacionales con juventud y hambre de gloria. La expectativa es alta, y cada partido del Sudamericano será una prueba clave para medir el potencial de este equipo. Con talentos como Echeverri, Woiski y Ruberto, Argentina tiene los recursos para competir al más alto nivel. Ahora, el desafío está en la cancha, donde la Albiceleste buscará reafirmar su lugar como una potencia histórica en el fútbol juvenil. TWITTER

