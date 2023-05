La inesperada revelación de Scaloni sobre su futuro como DT: "No mirar"

El entrenador sorprendió con un detalle que revela lo que puede pasar en su futuro como director técnico.

El entrenador de la Selección Argentina de fútbol, Lionel Scaloni reveló una insólita frase con respecto al Mundial 2022 y que trata de hacer esfuerzos para dejarlo atrás. El director técnico lanzó una contundente frase que sorprendió a todos los hinchas y que apuntó, directamente, a su futuro en el banco de suplentes.

Scaloni indicó, en una entrevista, que trata dejar atrás la conquista del Mundial de Qatar para enfocarse "en lo que viene". En una charla con Directv Sports reveló: "Intento ya no mirar nada porque si volvés a caer en eso, no te enfocás en lo que viene o en el presente. Eso se lo dejo a la gente, que es la que necesita festejar". El entrenador santafesino agregó que trata de no ver las imágenes porque sus hijos "están todos los días" recordando el título. De hecho, también piden la "camiseta de las tres estrellas".

Después, en la misma entrevista, aseguró que existe una posibilidad para que ningún equipo tenga ventaja en las eliminatorias sudamericanas. De cara al certamen clasificatorio para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, Scaloni planteó un tema para "mejorar" la competencia sudamericana. Habría que unificar los horarios de los partidos. Por ejemplo, que se juegue a las 21 de cada país y ningún equipo tenga ventaja", abordó.

El rival de la Selección Argentina en fecha FIFA

Según informó TyC Sports, la selección campeona del mundo se enfrentaría ante Australia el 15 de junio, como parte de la gira que realizará el conjunto de Scaloni en Asia. Si bien se había especulado con un encuentro ante Bangladesh o incluso frente a China, la AFA habría determinado quedarse con el ofrecimiento de los "Canguros".

De esta manera, Argentina volvería a verse las caras con los autralianos luego de lo sucedido en la Copa del Mundo de Qatar. En dicho encuentro, la "Albiceleste" se llevó un ajustado y duro triunfo por 2 a 1, con goles de Lionel Messi y Julián Álvarez, en el estadio Ahmed bin Ali.