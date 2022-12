La extraña comparación de Mac Allister entre Maradona y Messi: "Exjugador"

El exjugador de Boca Juniors comparó el nivel de Maradona cuando tenía 35 años como el crack rosarino.

El exjugador Carlos Mac Allister, padre de Alexis, jugador de la Selección Argentina, hizo una llamativa declaración este viernes al comparar a Diego Maradona cuando tenía la misma edad que Lionel Messi.

El "Colorado" Mac Allister, quien llegó a ser secretario de Deportes durante la gestión presidencial de Mauricio Macri, se encuentra en el Mundial de Qatar 2022 junto a su familia apoyando a uno de sus tres hijos en la competencia. En diálogo con el diario español El País, el exlateral izquierdo analizó el nivel del mejor jugador del mundo y lo comparó con Maradona.

Qué dijo Carlos Mac Allister

Al ser consultado sobre lo que genera Messi en sus compañeros, el exfutbolista de Racing y Ferro comentó: "Eso tiene que ver con la personalidad de los jóvenes. Cuando no tienes jóvenes que se animen es un problema porque Messi es un monstruo: es el mejor jugador del mundo desde hace 15 años. Nadie tuvo un reinado tan grande. Maradona a los 35 años ya era un exjugador. Mi hijo tenía seis años cuando Messi arrancaba".

Mac Allister detalló también las conversaciones que tiene con Alexis sobre quién de los dos es el mejor de todos los tiempos: "No discutimos. Sin duda, Messi es el más grande de toda la historia. Soy racional. Creo en lo que veo. Los números de Messi son contundentes. Luego hay que ver el contexto: Maradona tuvo muchos problemas personales, dio muchas ventajas, y a pesar de eso fue campeón del mundo. No fue como Messi, que hoy, con 35 años, tiene mejor cuerpo que a los 24".

Además, el político vinculado al PRO se refirió al nuevo rol que adquirió Messi más ligado a la construcción del juego que a los goles. "Los líderes tienen que asumir sus responsabilidades. Tienen que saber que siempre tendrán que agarrar la pelota, porque los compañeros se la darán. Si somos seis personas al servicio de una empresa y nos reunimos y se genera un conflicto, todos inmediatamente miran al mismo. Miran al jefe. En una plantilla pasa lo mismo. Cuando el equipo no puede ganar, el jugador le dará la pelota al que pueda salvarlo. Ese fue Maradona y ahora es Messi. No eres Messi gratis. Tienes que poner a disposición del mundo un montón de cosas. Ellos naturalmente se van a mostrar porque saben cuál es su responsabilidad y lo que está pensando el compañero. Messi no resigna su responsabilidad de hacer goles. Eso me impacta", expresó.

Para finalizar, Mac Allister señaló la importancia de que Messi sea la primera opción de pase, aunque tenga rivales encima. "Si está Messi marcado y hay otro con muchísima ventaja, hay que dársela al que está desmarcado. Ahora, si Messi está muy marcado y hay otro compañero marcado, hay que dársela a Messi. Alguna genialidad hará porque es el mejor del mundo. Y al mejor del mundo hay que usarlo. Lo que no puedes hacer es no tener en cuenta que si Messi está marcado por tres significa que en alguna parte hay dos compañeros suyos que están libres. Tienes que tener la inteligencia de encontrar a los otros.