Walter Benítez es un arquero argentino que a base de esfuerzo y sacrificio logró consolidar una carrera exitosa en distintos lugares del mundo. Con un perfil bajo a lo largo de su trayectoria, consiguió ser convocado en 2023 y 2024 por Lionel Scaloni para la Selección Argentina, un premio a los buenos rendimientos que sostiene desde hace tiempo.

El arquero de 32 años se encuentra en la actualidad en Crystal Palace de Inglaterra, club al que llegó en junio de 2025. Anteriormente, pasó por la liga francesa y también por la liga de Países Bajos. ¿Sus orígenes? En el humilde Quilmes, donde realizó las divisiones inferiores y tuvo el acompañamiento de un a leyenda del la institución como Marcelo Pontiroli.

¿Cuánto mide Walter Benítez?

El arquero Walter Benítez mide 1,91 metros.

Los clubes en los que jugó Walter Benítez

Quilmes (2013-2016).

Niza de Francia (2016-2022).

PSV Eindhoven de Países Bajos (2022-2025).

Crystal Palace de Inglaterra (2025-presente).

Títulos de Walter Benítez en su carrera

Con PSV Eindhoven:

Supercopa de los Países Bajos (2022).

Copa de los Países Bajos (2022-2023)

Supercopa de los Países Bajos (2023).

Eredivisie (2023-2024).

Eredivisie (2024-2025).

Con Crystal Palace:

Community Shield (2025).

La carrera de Walter Benítez en el fútbol

Nació el 28 de enero de 1993 en la localidad de San Martín (Salta), una ciudad de tan solo 28 mil habitantes. Con tan solo 15 años dejó su lugar para ir "De un pueblo chiquito ir a una ciudad grande es un cambio enorme. Adaptarse a esa vida. Fue un cambio rotundo porque era muy chico cuando fui a Quilmes. Siempre estuve con la mentalidad de poder adaptarme a la ciudad lo más rápido posible y de estar tranquilo cuando me tocaba jugar", aseguró el arquero en una entrevista con Infobae en el 2019.

En cuanto a su camino en la Selección Argentina, estuvo en la Sub 20 que jugó el Sudamericano en Mendoza en 2013 y también quedó cerca de meterse en el plantel que participó de los Juegos Olímpicos de Río en 2016, pero una lesión lo marginó. Finalmente el 27 de mayo de 2023, el seleccionador Lionel Scaloni, lo convocó para una gira que tuvo la Selección Argentina en el continente asiático, donde el combinado enfrentó en partidos amistosos a las selecciones de Australia e Indonesia.

En marzo de 2024 volvió a ser convocado por Scaloni para una gira por Estados Unidos, que incluyó partidos contra los seleccionados de El Salvador y Costa Rica.​ Precisamente contra esta última selección, Benítez debutó como titular el 27 de marzo, disputando todo el cotejo. Si bien recibió un gol a los 34' del primer tiempo, cumplió una buena actuación, al igual que el resto del equipo que terminó imponiéndose por 3-1.