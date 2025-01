Garnacho a la venta: Manchester United lo tasó en una suma exorbitante por el interés de Napoli

Manchester United tasó a Alejandro Garnacho en una suma exorbitante tras la oferta de Napoli.

El futuro de una de las joyas de la Selección Argentina podría definirse en los próximos días. Luego de que Manchester United pusiera a la venta a Alejandro Garnacho, ahora el equipo inglés dio a conocer la suma exorbitante que pide para deshacerse de él en el actual mercado de pases, tras el interés que recibió del Napoli.

Según informaron medios de Inglaterra, el "United" tasó a Garnacho en 80 millones de euros, suma que supera por poco los 82 millones en dólares. Con poco lugar desde el arribo de Rúben Amorim, los dueños del club decidieron ubicar al delantero de 20 años como transferible y rápidamente recibió sondeos.

El primero que se contactó por el "Bichito" fue el conjunto napolitano, que estaría dispuesto a ofrecer 50 millones de la moneda europea según informaron fuentes periodísticas italianas. Es que el equipo dirigido por Antonio Conte vendió en las últimas horas a Khvicha Kvaratskhelia en 75 millones de euros y tiene dinero para invertir en Garnacho.

Si bien hay una diferencia de 30 millones entre lo que piden desde Inglaterra a lo que presentan los directivos de Nápoles, hay un detalle que no pasa desapercibido. Manchester United ha invertido 232 millones el pasado mercado y necesita vender jugadores para no tener problemas con el Fair Play Financiero, por lo que no negarán a negociar la venta del extremo argentino, quien ve con buenos ojos una salida hacia Italia.

Los roces con Amorim y la crisis del United, los disparadores de la posible salida de Garnacho del club

Qué pasa con Garnacho en Manchester United y la decisión del DT Amorim.

La llegada del técnico portugués trajo varios cambios dentro del plantel, entre ellas la salida de importantes nombres como Garnacho o Marcus Rashford del once titular. Si bien se rumoreó que el motivo de esta decisión era una posible filtración de formaciones a la prensa, el propio Amorim se encargó de desmentirlo.

Aún así, fue contundente al momento de dejar en el banco de suplentes al extremo argentino en duelos clave (como en clásico de la ciudad contra el City) y de "marcarle la cancha": "Yo tomo nota de todo, de lo que comen, de cómo visten... De todo. Hago mi evaluación y entonces decido. Intentamos elegir a los mejores y esta ha sido mi elección hoy", declaró semanas atrás.

En paralelo, el Manchester United atraviesa una fuerte crisis tanto futbolística como económica: más allá de que la clasificación frente al Arsenal por FA Cup este domingo fue una bocanada de aire fresco, el equipo marcha decimotercero en la Premier League, a tan sólo siete unidades de los puestos de descenso.

Además, medios ingleses informaron que la institución reportó pérdidas calculadas en 114 millones de euros en los últimos meses, situación agravada por la gran inversión en refuerzos durante el último mercado de pases (alrededor de 200 millones de dólares). Por este motivo, una de las soluciones que se encontraron fue colocar en la lista de transferibles a varios de sus futbolistas más importantes (Alejandro Garnacho incluido) para sanear su presupuesto.

Los números de Garnacho en Manchester United

115 partidos oficiales.

23 goles.

14 asistencias.

2 títulos conseguidos.

¿Cuánto vale Garnacho hoy?

Al 8 de enero del 2025, el extremo está tasado en alrededor de 50 millones de euros según el portal especializado Transfermarkt.

¿Hasta cuándo tiene contrato Garnacho con Manchester United?

El convenio entre ambas partes se extiende hasta el 30 de junio del 2028.