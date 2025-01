Manchester United le dio la peor decisión a Garnacho en el 2025.

El futuro de Alejandro Garnacho en Manchester United es una verdadera incógnita por estas horas, después de que el club de Inglaterra le confirmara la peor noticia al extremo de la Selección Argentina en pleno mercado de pases. El delantero de 20 años perdió mucho terreno en el equipo desde el cambio de entrenador, ya que se marchó el neerlandés Erik ten Hag y llegó en su lugar el portugués Rúben Amorim.

En esta coyuntura, la institución británica ya le anunció al nacido en Madrid que está en la lista de jugadores transferibles, tanto en la ventana actual como en la próxima de julio y agosto. Entonces, de no haber una reacción deportiva y un mejor rendimiento dentro de la cancha por parte del "Bichito", podría salir luego de cuatro temporadas y media en los "Diablos Rojos".

Garnacho está en la lista de jugadores transferibles de Manchester United

En medio de una crisis financiera y futbolística, ya que el gigante inglés se encuentra en la mitad de la tabla en la vigente Premier League, el club necesita dinero fresco para sanear las cuentas y apostar a tener un gran equipo a mediano plazo. En este marco, "Garna" y otras jóvenes estrellas como Kobbie Mainoo y Marcus Rashford aparecen como las grandes alternativas para ingresar alrededor de 200 millones de euros libres de impuestos a la tesorería en Old Trafford.

Los más de 300 millones de euros gastados en el último año y medio dejaron al United al borde de complicaciones con el Fair Play Financiero de la UEFA en Europa y necesitan vender futbolistas de manera inmediata, para poder incorporar los jugadores que Amorim pretende para el plantel profesional. Tras confirmarse la noticia, desde Inglaterra se ocuparon de revelar cómo le cayó esto al propio atacante español nacionalizado argentino.

El periodista Graeme Bailey, en el medio partidario United In Focus, fue contundente al respecto cuando comunicó que “Garnacho no está contento. Tanto Amorim como el jugador están preocupados por si encajará en el sistema (el 4-3-3)". "No hay dudas sobre su talento, pero no está garantizado que esté en el horizonte a largo plazo“, expresó el ex corresponsal de Sky Sports al respecto.

Garnacho perdió mucho terreno con Amorim y podría irse de Manchester United.

¿Cuánto vale Garnacho hoy?

Al 8 de enero del 2025, el extremo está tasado en alrededor de 50 millones de euros según el portal especializado Transfermarkt.

¿Hasta cuándo tiene contrato Garnacho con Manchester United?

El convenio entre ambas partes se extiende hasta el 30 de junio del 2028.

Los números de Garnacho en Manchester United

115 partidos oficiales.

23 goles.

14 asistencias.

2 títulos conseguidos.

Amorim le marcó la cancha a Garnacho apenas asumió: "Yo tomo nota de todo"

Consultado acerca de la ausencia del argentino en la nómina en la previa del clásico de la ciudad frente a Manchester City, el estratega luso aclaró que en la institución roja existe actualmente una “nueva semana, nueva vida, por lo que si entrenan bien competirán por un lugar en el equipo“. En diciembre del 2024, remarcó: “Necesitamos a (Marcus) Rashford y a Garna. No fue una cuestión disciplinaria, tenemos que mejorar nuestros estándares dentro y fuera de la cancha...“.

Si bien Amorim contó que tanto Garnacho como Rahsford "están bien" en Manchester United, detalló: "Han trabajado individualmente, yo estaba ahí. Han entrenado muy bien. Se trata de una evaluación y ellos lo saben. Los jugadores son muy inteligentes, todos entienden mi decisión. Es una simple elección". Para terminar, el director técnico expresó lo que pareció un palito para el atacante juvenil: "Yo tomo nota de todo, de lo que comen, de cómo visten... De todo. Hago mi evaluación y entonces decido. Intentamos elegir a los mejores y esta ha sido mi elección hoy".