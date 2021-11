El nuevo puesto de Javier Mascherano en la Selección Argentina: "Un cambio importante"

Javier Mascherano tendrá su primera experiencia como técnico en la Selección Argentina Sub 20 y Sub 23 reemplazando a Fernando Batista quien trabajará con José Pekerman en Venezuela.

Javier Mascherano tiene su futuro decidido a poco más de un año de su retiro del fútbol. No será en Racing Club de Avellaneda como se habló en su momento luego de la salida de Juan Antonio Pizzi, tampoco será en River Plate donde es ídolo, pero sí en un lugar que le sienta muy bien. Fernando Batista dejará su cargo de DT en la Selección Argentina a nivel juvenil y el "Jefecito" sería su reemplazante.

El "Bocha" formará parte del cuerpo técnico de la selección de Venezuela junto a José Pekerman, quien afrontará con la "Vinotinto" las últimas fechas de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Casi sin chances matemáticas para clasificar, apuntará su ciclo a lo que venga luego de dicho certamen. Por el lado de "Masche", será su primera experiencia como entrenador y tendrá una importante responsabilidad de cara al futuro.

"Es tiempo de cambios y hay uno importante que tiene que ver con la estructura de la Selección Argentina. Arrancamos con una noticia fuerte. José Pekerman va a ser el nuevo técnico de la selección venezolana, va a asumir hoy o mañana en estas horas, el "Bocha" Batista deja la Selección Argentina y se va a ir con él como uno de sus colaboradores en un proyecto integral", comenzó Hernán Castillo detallando el tema en Halcones y Palomas.

"Le han ofrecido este cargo a Javier Mascherano, por ahora oralmente pero va a ser el hombre que reemplace a Batista y se haga cargo de la estructura general de la Selección Argentina en lo que yo creo que es algo integral que están haciendo de cara al futuro. Lo que quiere hacer Tapia con esta estructura de Scaloni, Samuel, Ayala y Aimar no se mueve y se suma 'Masche'. La noticia es esa", aseguró el conductor del ciclo de TNT Sports.

Maxi Rodríguez anunció su retiro del fútbol

Un gladiador de la Selección Argentina le dice adiós al fútbol. El mediocampista de Newell's, Maxi Rodríguez anunció su retiro de la actividad profesional y, a los 40 años, le dirá adiós a la pelota después de una larga carrera. Maximiliano Rodríguez, a través de las redes sociales, anunció que no jugará más al fútbol profesional a partir del año que viene y, seguramente, jugará su último partido en el estadio "Coloso" Marcelo Bielsa frente a su gente.

En una entrevista con Télam, el mes pasado, el propio Rodríguez aseguró que, más allá de las lesiones, “nunca se me cruzó por la cabeza retirarme ahora. El fin de mi carrera lo pondré yo. No me voy a despedir de las canchas sin mi gente. Nunca dudé y jamás haría algo contra Newell's. Estoy acá para sumar como siempre y así lo haré”.