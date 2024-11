El inesperado calvario de Tagliafico y Caro Calvagni en Francia: "Tortura"

El calvario de Tagliafico y Caro Calvagni en Francia.

Carolina Calvagni, influencer y esposa de Nicolás Tagliafico, relató el calvario que les toca vivir en Francia. El defensor de la Selección Argentina juega en Lyon y el futuro allí es incierto, más allá de la comodidad que implica para él vestir la camiseta de uno de los históricos clubes grandes de aquel país.

A través de sus redes sociales, la pareja del jugador surgido en Banfield detalló paso a paso qué les ocurrió en los últimos tiempos en territorio galo, donde el ex Independiente llegó a mediados del 2022. Aunque al principio les fue bien, con el correr de los días la vida de ambos en la mencionada ciudad se fue complicando cada vez más y no se descarta una salida en el próximo mercado de pases.

Caro Calvagni reveló la pesadilla que viven junto a Tagliafico en Lyon: "Nos entraron a robar dos veces"

Con un breve pero contundente video en sus redes sociales, la joven influencer comenzó ante la consulta de uno de su millón de seguidores en su cuenta oficial de Instagram (@carocalvagni): "¿Por qué me mudé de casa? Les voy a contar algo que nunca conté...". Al instante, puntualizó que "esto pasó el año pasado" y profundizó: "Básicamente, nos entraron a robar dos veces".

El calvario de Tagliafico y Caro Calvagni en Francia.

Entonces, Carolina contó: "Una vez, los ladrones lo encontraron a Nico y la segunda vez estaba yo sola, Nico estaba jugando un partido y entraron dos tipos a la casa...". Al mismo tiempo, Calvagni respiró porque "gracias a Dios no pasó nada" y hasta destacó a su perrita mientras la mostraba en cámara: "Gracias a Pepu no pasó nada. O sea, esperen que se las voy a traer porque gracias a ella no pasó nada. En esta historia, ella es la protagonista".

"Así como la ven, nos salvó dos veces, fue una de las cosas más traumáticas que viví en mi vida porque bueno, yo estoy sola en Francia y obviamente, nada... No tenía a quién llamar. Quería recurrir a Nico pero estaba jugando, así que desde ese momento Francia se volvió una tortura para mí", insistió la esposa del futbolista. Por último, la pareja del ex Ajax de Ámsterdam sentenció: "Por eso me veían tanto en Holanda, nosotros tenemos una casa allá, muchos no entendían por qué vivíamos separados, con Nico en Ámsterdam". Y sentenció: "Fue por eso, así que ahora ya saben por qué fue, por eso mismo me mudé".

Hasta cuándo tiene contrato Tagliafico en Lyon

El vínculo del lateral izquierdo de 32 años con el club galo se extiende hasta el 30 de junio del 2025.

Los números de Tagliafico en Lyon