El hábito de Lo Celso que enfurecía a Messi en la Selección Argentina: "Lo hago siempre"

Un exfutbolista de la Selección Argentina reveló cuál era el hábito de Giovani Lo Celso que molestaba a Lionel Messi en los viajes con el equipo.

Un exjugador de la Selección Argentina dio a conocer un recuerdo que involucra a Giovani Lo Celso y Lionel Messi. Se trata de Sergio "Kun" Agüero, quien siguió el partido entre el Villarreal y el Bayer Münich y a través de Twitch habló del rendimiento del exvolante de Rosario Central que viste los colores del "Submarino Amarillo". Mientras analizaba su juego recordó un hábito de su excompañero en los viajes de la "Albiceleste", que enfurecía al mejor del mundo.

En todos los planteles hay distintas anécdotas entre los futbolistas y el elenco que dirige Lionel Scaloni no es la excepción. El exatacante de Independiente no tuvo filtro a la hora de revelar lo sucedido entre Gio y el astro del Paris Saint Germain mientras miraba el mencionado encuentro junto a su hijo Benjamín. A su vez, Agüero contó cómo le hicieron una broma con su mejor amigo en medio de un traslado en micro con el equipo.

"Les tengo que contar algo. Gio come chicle. Mastica chile. Con Leo nos sentamos a un costado y él se sienta del otro lado. Y empieza a comer el chicle así", exclamó el "Kun" y posteriormente imitó a Lo Celso masticando y haciendo globos con la golosina. Sin dudas esto no le gustaba nada ni a él ni a Lionel Messi, que tiempo después tuvieron su "venganza" en otro viaje.

"En un momento con Leo nos miramos y me hacía esta", agregó Agüero ejemplificando un golpe con el codo. "Yo miraba y el otro estaba masticando y le digo 'Gio, ¿Qué tenés en la boca? ¿Un problema?", a lo que Lo Celso respondió: "Ah sí, lo hago siempre". "Bueno, nada. Quería contarles esa boludez", sentenció el exjugador del Manchester City.

El Kun Agüero se bajó de la Selección en Qatar

Después de haber sido tentado por la Selección Argentina para que sea parte del cuerpo técnico, Sergio "Kun" Agüero, recientemente retirado, se bajó de la posibilidad y confirmó que no será parte de la delegación del conjunto nacional en el Mundial de Qatar 2022. "No me veo", lanzó. Más allá de la propuesta en si, el Kun añadió que cuando ve fútbol se "le vienen cosas a la cabeza" pero que trata de estar enfocado en "otra cosa".

El ex jugador del Barcelona, Manchester City e Independiente sostuvo hace muy poco que se veía fuera de la delegación porque su idea es "venir a disfrutar, como hincha. Tengo buena relación con todo el mundo, pero no me veo estando con el cuerpo técnico y con los chicos día a día". En charla con ESPN, además, Agüero disparó: "Me llevo muy bien con mis compañeros y quiero seguir de esta manera. Es un rol diferente lo que piden y no estoy para hacer eso".