El Kun Agüero sorprendió y se bajó de la Selección en Qatar: "No estoy"

El ex jugador del Barcelona rompió el silencio sobre una posible incorporación al cuerpo técnico en Qatar y argumentó que no está preparado.

Después de haber sido tentado por la Selección Argentina para que sea parte del cuerpo técnico, Sergio "Kun" Agüero, recientemente retirado, se bajó de la posibilidad y confirmó que no será parte de la delegación del conjunto nacional en el Mundial de Qatar 2022. "No me veo", lanzó.

El ex jugador del Barcelona, Manchester City e Independiente había sostenido hace muy poco que se veía fuera de la delegación porque su idea es "venir a disfrutar, como hincha. Tengo buena relación con todo el mundo, pero no me veo estando con el cuerpo técnico y con los chicos día a día". En charla con ESPN, además, Agüero disparó: "Me llevo muy bien con mis compañeros y quiero seguir de esta manera. Es un rol diferente lo que piden y no estoy para hacer eso".

Más allá de la propuesta en si, el Kun también añadió que cuando ve fútbol se "le vienen cosas a la cabeza" pero que trata de estar enfocado en "otra cosa". En este punto aseguró que dejó de lado mirar fútbol para "para entretenerme con otras cosas, estoy metido con mi equipo de E-Sports. Hago lo que me gusta y lo que me entretiene muchísimo". Además, reconoció que extraña la sensación de ser futbolista aunque rescató: "la realidad es que ya lo asumí que estuve muchos años al alto nivel y la vida pasa por poder disfrutarlo".

En este punto, añadió que todavía no empezó a correr, sino que en "unos meses" tiene "un par de chequeos". Por otro lado, agregó: "Empiezo de a poco a trotar, pero ese trote... Es trotar para trotar, no es para hacer una maratón, es un trote a lo mío... Troto, camino".

El Kun Agüero disparó contra Sampaoli por Rusia 2018: "Muy extraño"

Desde Qatar, donde se realizará el viernes 1 de abril el sorteo para el Mundial de Qatar 2022, el Sergio "Kun" Agüero volvió a criticar al entrenador Jorge Sampaoli por sus comportamientos y actitudes cuando estuvo al frente del plantel del seleccionado argentino. El ex jugador del Manchester City, que por un arritmia cardíaca descubierta en diciembre de 2021 se vio obligado a abandonar la actividad profesional, dio detalles de su relación con el DT y aseguró: "Algo no me gustó".

Además, en charla con TyC Sports contó experiencias previas al Mundial de Rusia 2018: "Nos teníamos que presentar el 22 de mayo y yo fui el 8 porque él me llamó y me dijo ‘Vení, tenés que ser el mejor 9 del Mundial, venite para acá (Argentina)’. Yo le dije que me diera un tiempo para hablar con mi médico, porque como íbamos a ir a Barcelona y yo estaba ahí rehabilitándome pensaba en quedarme. Terminé yendo, fui uno de los primeros y me entrené como loco, pero después de eso hubo algo no me gustó".