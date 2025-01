El Colo Barco definió su futuro: el impensado club en el que seguirá su carrera

Sorpresa por el impensado nuevo club del Colo Barco.

Se terminó la espera para Valentín "Colo" Barco, quien todavía no tenía definido su futuro lejos del Brighton de Inglaterra. Si bien aún pertenece al club que milita en la Premier League, lo cierto es que estaba a préstamo en el Sevilla y tampoco seguirá en dicha institución. De hecho, su destino no estará en el Porto de Portugal sino en Francia en la presente temporada y todo indica que se quedará allí una vez que culmine el préstamo establecido.

Es que el Racing de Estrasburgo llegó a un acuerdo para contar con el lateral surgido de Boca Juniors por los próximos seis meses. De esta manera, el joven con pasado en la Selección Argentina ya sabe dónde continuará su carrera y en las últimas horas trascendió el monto que abonará el conjunto galo para tenerlo en su plantel por la obligación de compra acordada. La particularidad es que el nuevo equipo no pasa por su mejor momento en la Ligue 1.

De hecho, los comandados por el inglés Liam Rosenior marchan novenos en el torneo francés con 27 puntos, producto de siete victorias, seis empates y seis derrotas. De hecho, están a sólo tres puntos del Olympique de Lyon, que hoy ocupa el último puesto clasificatorio a la Conference League 2025/2026. La próxima jornada visitarán al Rennes este domingo 2 de febrero desde las 13.15 con el objetivo de subir en la tabla de posiciones y tres días más tarde se medirán contra el Angers por los octavos de final de la Copa de Francia. Lo que aún no está definido es cuándo será el debut del defensor argentino con su nueva camiseta

El Colo Barco todavía pertenece al Brighton pero seguirá su carrera en el Racing de Estrasburgo de Francia.

Los números de Valentín "Colo" Barco con la camiseta del Sevilla

Partidos oficiales jugados : 9.

: 9. Asistencias : 1.

: 1. Minutos jugados: 466.

Las declaraciones del extécnico de Sevilla que liquidaron al Colo Barco: "Hay compañeros que lo han hecho mejor"

En la previa del compromiso entre el conjunto andaluz y el Almería por la Copa del Rey el pasado 4 de enero, García Pimienta no citó al 'Colo' Barco y explicó los motivos de su decisión. Si bien el entrenador elogió al lateral surgido del 'Xeneize', también cuestionó su nivel en el verde césped. El lateral izquierdo de 20 años sumó muy pocos minutos desde su arribo al club y seguirá su carrera en otro equipo. De hecho, el técnico se refirió puntualmente a este tema y sentenció al lateral que se perfila para tener un nuevo destino en este mercado de pases.

"No tiene minutos por la razón que sea y solicita salir. Me imagino que está intentando buscar una salida. Hoy va a entrenar normal y es cierto que pidió no viajar mañana", esbozó el DT acerca de la decisión del futbolista en las últimas horas. De esta manera, lo dejó fuera de los citados para jugar ante el Almería y hasta existe la chance de que no vuelva a aparecer en la nómina del Sevilla mientras que el Porto de Portugal aparece como candidato a contratarlo.