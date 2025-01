Quién es Martín Anselmi, el entrenador que puede destrabar la llegada del Colo Barco al Porto

El entrenador de 39 años fue presentado de manera oficial en el cuadro portugués este lunes.

Este lunes, Martín Anselmi fue presentado oficialmente como nuevo entrenador del Porto. Luego del despido de Vítor Bruno del conjunto portugués por malos resultados, el argentino de 39 años proveniente del Cruz Azul de México (club en el que tuvo una conflictiva salida a causa de un conflicto con la dirigencia por su cláusula de rescisión) asumió en el cargo y firmó un contrato hasta 2027. Su llegada al Dragão puede ser el facilitador para el fichaje de Valentín Barco, quien hace varias semanas busca cambiar de equipo al no tener minutos con el Sevilla.

"La realidad es que nunca soñé con ser futbolista, creo que, si bien hice Inferiores en Ferro, no tenía las condiciones para jugar", contó Anselmi en una entrevista con Olé en 2023. "Le dije (a su padre) que iba a ser entrenador. Y él me dijo que eso era imposible porque yo no había jugado al fútbol. Y yo le respondí: ‘Vas a ver que yo voy a ser entrenador de fútbol’. Ya desde muy chico lo tenía bastante claro...", reveló, sin saber que años después llegaría a la élite de Europa. Tras recibirse de periodista deportivo y trabajar en algunos medios partidarios (llegó a crear uno propio, RT Plis, en el que trabajó junto a Alfredo Montes de Oca y Ernesto Provitilo), comenzó su trayectoria como director técnico en las divisiones inferiores de Excursionistas, por aquel entonces en la Primera C del fútbol argentino.

En 2016, después de un breve paso por la Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia, fue parte del cuerpo técnico de Gabriel Milito, por aquel entonces DT de Independiente. La salida de 'Gaby' en diciembre lo llevó a ser asistente de Francisco Berscé en Atlanta y, al año siguiente, a comandar el equipo de reserva de la Universidad Católica de Ecuador. En 2019, como ayudante de Miguel Ángel Ramírez en Independiente del Valle, sumó su primer título con la obtención de la Copa Sudamericana; su última experiencia como segundo entrenador fue en Internacional de Porto Alegre.

Las experiencias de Martín Anselmi como director técnico: Unión la Calera, Independiente del Valle y Cruz Azul

El entrenador surgido en Excursionistas tuvo su primera experiencia como principal en Unión la Calera: con el conjunto chileno ganó tres partidos, empató ocho y perdió cuatro, un flojo rendimiento que causó su temprano despido en abril de 2022, cinco meses después de asumir. A finales de mayo regresó a Independiente del Valle, en donde tuvo su paso más exitoso: consiguió cuatro títulos, entre ellos una Copa Sudamericana y una Recopa Sudamericana, convirtiéndose en el técnico más joven en consagrarse campeón de un certamen de CONMEBOL.

Anselmi estuvo al frente de Independiente del Valle entre mayo de 2022 y diciembre de 2023: durante su paso obtuvo cuatro títulos, entre ellos la Copa Sudamericana en 2022.

La derrota ante Liga de Quito en la final del Campeonato Ecuatoriano provocó su salida en diciembre de 2023 y su posterior llegada al Cruz Azul de México. En su primera temporada con el cuadro del Distrito Federal, llegó a la final del Clausura, instancia en la que cayó derrotado frente al América. Ahora, tras una conflictiva salida por problemas con la dirigencia del Cementero, Anselmi llegó a Porto, que marcha en tercera posición en la Primeira Liga. Además, este jueves a partir de las 17 horas en Argentina enfrentará un duelo crucial ante Maccabi Tel-Aviv para meterse en dieciseisavos de final de la Europa League.

Las estadísticas de Martín Anselmi como entrenador en toda su carrera