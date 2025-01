El incierto futuro del lateral con paso por Boca Juniors en Europa: cuál fue la decisión del Porto que afectó su salida.

Valentín Barco atraviesa un incierto presente en el fútbol europeo: cuando parecía que su salida del Sevilla para llegar al Porto era casi un hecho, un imprevisto en el elenco portugués cambió por completo los planes del joven lateral de la Selección Argentina. El futbolista de 20 años, surgido en Boca Juniors y con paso por el Brighton de Inglaterra (club que es dueño de su pase), busca irse del equipo español debido a la falta de minutos y a quedar fuera de la consideración del entrenador Xavier García Pimienta.

Este martes, la institución de la ciudad de Oporto anunció oficialmente el despido de Vítor Bruno, su director técnico. La decisión fue tomada luego de la derrota por 3 a 1 frente a Gil Vicente en condición de visitante por la Primeira Liga y en la previa del encuentro ante Olympiacos por la séptima jornada de la Europa League. "FC Porto informa que ha iniciado negociaciones con el entrenador Vítor Bruno para la rescisión, con efectos inmediatos, del contrato laboral deportivo vigente desde el inicio de la presente temporada", publicaron en sus redes sociales, a la vez que anunciaron que José Tavares (exjugador de la Selección de Portugal) asumirá de forma interina.

Debido a esta situación, Barco no viajó a Portugal para firmar el contrato que determinaría su salida del Sevilla y su llegada a los Dragões, según informó el medio Doble Amarilla. Mientras tanto, el Brighton continúa negociando con otros equipos para buscarle un nuevo destino al joven defensor en el que pueda tener más rodaje. "Brighton quiere que el jugador tenga más minutos de los que puede tener aquí y me consta que son ellos los que están en conversaciones con varios equipos. Tienen que tomar una decisión y nos han dicho que nos la comunicarán en breve", declaró Víctor Orta, director deportivo del cuadro andaluz.

Las declaraciones del DT de Sevilla que liquidaron al Colo Barco: "Hay compañeros que lo han hecho mejor"

En la previa del compromiso entre el conjunto andaluz y el Almería por la Copa del Rey el pasado 4 de enero, García Pimienta no citó al 'Colo' Barco y explicó los motivos de su decisión. Si bien el entrenador elogió al lateral surgido del 'Xeneize', también cuestionó su nivel en el verde césped. El lateral izquierdo de 20 años sumó muy pocos minutos desde su arribo al club y todo indica que seguiría su carrera en otro equipo. De hecho, el técnico se refirió puntualmente a este tema y sentenció al lateral que se perfila para tener un nuevo destino en este mercado de pases.

El Sevilla quedó eliminado de la Copa del Rey tras caer 4 a 1 frente al Almería; en La Liga, marcha undécimo tras 20 fechas disputadas.

"No tiene minutos por la razón que sea y solicita salir. Me imagino que está intentando buscar una salida. Hoy va a entrenar normal y es cierto que pidió no viajar mañana", esbozó el DT acerca de la decisión del futbolista en las últimas horas. De esta manera, lo dejó fuera de los citados para jugar ante el Almería y hasta existe la chance de que no vuelva a aparecer en la nómina del Sevilla mientras que el Porto de Portugal aparece como candidato a contratarlo.

A su vez, el estratega también destacó al defensor pero dejó en claro los motivos por los que no le dio lugar como titular. "Es un chico que tiene mucha calidad y me veo en la obligación de tomar decisiones. Hay que tener en cuenta situaciones ofensivas y defensivas. Tiene calidad y no tengo qué reprocharle, pero no ha jugado más porque considero que hay compañeros que lo han hecho mejor", agregó en conferencia de prensa.

