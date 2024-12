El impensado giro en la carrera del Colo Barco sin lugar en el Sevilla

Valentín "Colo" Barco no continuará en el Sevilla luego del acuerdo del elenco español con el Brighton de Inglaterra de interrumpir el préstamo y ya tiene un posible nuevo destino. Un importante equipo de Europa lo tiene en la mira en pleno mercado de pases y avanzaría por él ya que no sólo el entrenador lo ve con buenos ojos. Si bien aún no está definido que será el siguiente club del joven surgido de Boca Juniors, sí es el que está más cerca de contar con él.

La realidad es que en la última temporada fueron muy pocos los minutos que el lateral disputó con la camiseta del conjunto "Andaluz" y esto derivó en su rápida salida. De hecho, apareció en escasas oportunidades desde el arranque y sólo llegó a brindar una asistencia desde su debut en septiembre del 2024. Ahora, todo indica que tendrá una chance en el Porto de Portugal y compartirá plantel con otro exjugador del "Xeneize".

Con el Sevilla ya descartado, las gestiones entre los lusos y el Brighton ya comenzaron, por lo que el "Colo" Barco se acerca a un nuevo destino en su carrera. El entrenador, Vítor Bueno, tiene en sus planes sumar a un lateral izquierdo y el juego del jugador de la Selección se adaptaría a su idea. A su vez, sería el tercer argentino en el equipo ya que Alan Varela y Nehuén Pérez están a las órdenes del mencionado entrenador. De esta manera, el defensor se reencontraría con el volante con pasado en Boca, con quien jugó hasta la salida de este último a mediados del 2023.

Cabe destacar que, ante la falta de minutos, Barco decidió hace algunas semanas realizar un trabajo especial junto al preparador físico argentino Fran Silva, para aumentar su masa muscular y mejorar la fuerza, potencia y velocidad. También agregó clases de yoga y siguió las instrucciones de un nutricionista calificado. Sin embargo, esto no fue suficiente para entrar en la consideración del entrenador sevillano, Francisco Javier García Pimienta.

Valentín "Colo" Barco seguiría su carrera en el Porto de Portugal

Los números de Valentín "Colo" Barco con la camiseta del Sevilla

Partidos oficiales jugados : 9.

: 9. Asistencias : 1.

: 1. Minutos jugados: 466.

Duro golpe para el Colo Barco en España: qué le pasó al futbolista de la Selección Argentina

Valentín Barco recibió el pasado martes 3 de diciembre una dura noticia: el futbolista de Sevilla y la Selección Argentina sufrió un robo en su domicilio en España, el cual comparte con su actual pareja Yazmín Jaureguy. El 'Colo', exlateral de Boca Juniors, fue víctima de un caso de inseguridad en el país ibérico, un día después del empate por 1 a 1 entre su equipo y el Osasuna por la fecha número 15 de La Liga.

"Llegar a tu casa y encontrarla así desvalijada. Venir a un país llenos de ilusiones y que no puedas ni estar tranquilo... Todo demasiado raro, no confíen ni en su sombra", fue el mensaje que publicó Jaureguy en sus historias de Instagram junto con una foto que muestra ropa y cajones de su hogar desparramados por el piso. Más temprano se conoció que Ezequiel Lavezzi, exintegrante de la 'Albiceleste' y subcampeón del mundo en el Mundial de Brasil 2014, también fue desvalijado por malhechores en su casa de Neuilly-su-Seine, Francia.