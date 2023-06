El brutal comentario del Maestro Jorge D'Alessandro a Javier Mascherano: "Tutor"

El panelista de El Chiringuito liquidó al DT por la eliminación de la Selección Argentina en el Mundial Sub 20. Los palazos tras la derrota contra Nigeria en los octavos de final.

El Maestro D´Alessandro aniquiló a Mascherano tras otro fracaso del Sub 20.

Jorge "El Maestro" D´Alessandro fulminó a Javier Mascherano después de la eliminación de la Selección Argentina en el Mundial Sub 20. El panelista de El Chiringuito, programa de televisión deportivo de debate muy exitoso en España, atacó al entrenador de 38 años. La eliminación a manos de Nigeria, tras la derrota por 2-0 en los octavos de final, caló hondo para él.

Apenas culminó el partido en el Estadio del Bicentenario de San Juan, el exarquero argentino recurrió a su cuenta de Twitter para liquidar al DT. Pese a que ya era la 1 de la mañana en Salamanca, donde reside el ex San Lorenzo, se tomó un tiempo para cruzar a "Masche" y asegurar que el combinado nacional "retrocedió" con relación a la consagración de la Mayor en Qatar 2022.

El Maestro D´Alessandro aniquiló a Mascherano: "Un aprendiz"

Un instante después de terminado el encuentro en San Juan, con muchos emojis de por medio, el panelista publicó en Twitter: "Qué vergüenza!!!! Estaba equivocado, qué iluso… ¿Cómo vamos a cambiar?". Con furia, insistió: "Volvimos al pasado, al 4-2-3-1. Rotos (los) partidos + Argentina en llamas". Por si fuese poco, escribió que lo sucedido fue "lamentable" y que se necesita "la recuperación del DT" porque el actual "es un tutor de instituto...". "Se me parte el corazón, con un equipazo...", se entristeció.

Sin embargo, no terminó todo allí para "El Pibe", ya que a los pocos minutos subió un video en formato selfie en pijamas, a punto de irse a dormir. Conmovido por la prematura despedida de "La Albiceleste" juvenil en su propia casa, el exjugador de 73 años reiteró que "Argentina vuelve al pasado: la tragedia".

"Involucionamos, retrocedimos 30 años, quemamos los videos del Mundial (de Qatar 2022) y los libros de los Ferraris", agregó con relación a su video viral en el que comparaba a los mediocampistas de la Absoluta con dichos autos en la última Copa del Mundo. También describió lo ocurrido como una "noche muy dura para el fútbol" porque "estos chicos son el relevo del campeón".

Argentina, eliminada en los octavos del Mundial Sub 20 como local.

Ya en la grabación, D´Alessandro comentó que "es la 1.05 (en España)" y, mientras enfocaba el pizarrón de su casa, se sinceró: "Tengo un rebote (una bronca)... miren. ¿Lo viste, no? Ahí está la táctica que di una semana antes para ganar el Mundial". "Tiramos todo abajo, la mejor generación. ¡Qué equipazo, qué equipazo que teníamos!", protestó en primer plano.

"Y le damos la Selección a un aprendiz, a un amigazo... ¡No escarmentamos, volvemos otra vez atrás! Espero que lo vean los periodistas argentinos, que alguien lo denuncie", insistió Jorge con su postura. "Miren, esta es mi sala de estudios. Miren las camisetas que están, cuadros de (Lionel) Messi", dijo mientras giraba el celular para mostrar toda la habituación. Y cerró, con furia: "Tengo un rebote que no me puedo dormir, volvimos atrás, al pasado. ¡Reflexionar! Pusimos de entrenador a un tutor de instituto de colegio. ¡Qué vergüenza, no aprendemos nunca! Y ahora aparecerán los amigos, ¿a defender qué? Tácticamente habíamos evolucionado... ¡Retrocedimos 100 años! Los Ferraris, a boxes. A descansar en paz".