De qué cuadro es Nico Paz, el crack argentino del Como y la Selección Argentina

Nico Paz con la camiseta de la Selección Argentina en el 6 a 0 contra Bolivia.

Nico Paz es presente y futuro. Surgido de las divisiones inferiores del Real Madrid, su nombre suena cada vez con mayor fuerza, a base de buenos rendimeintos. Y su historia de vida es realmente muy particular, ya que pese a que nació en la localidad de Santa Cruz de Tenerife, en España, y que creció en la península ibérica, siempre tuvo un fuerte apego para con la Argentina, producto de que papá, Pablo Paz, es argentino.

Su rápida aparición en el Real Madrid Castilla -la fillal del club "Merengue"- hizo que ráidamente la Selección Argentina posara sus ojos en él, con el conocimiento sobre su sangre argentina de parte de su padre, que supo vestir la albiceleste en el Mundial 1998. Y el futbolista no dudó sobre a qué país quería representar, por lo que jugó primero para la sub 20 y luego para el equipo de Lionel Scaloni.

De qué equipo es hincha Nico Paz

Se conoció una foto de Nico Paz de pequeño con una camiseta de un equipo del fútbol argentino. Se trata de la camiseta de Boca. En la imagen en cuestión se lo ve con una sonrisa de oreja a oreja mientras viste la casaca xeneize del año 2011, que lució Martín Palermo en su último campeonato (Clausura) como jugador de Boca, con la que convirtió de cabeza su último gol en su superclásico frente a River.

Nico Paz con la camiseta de Boca.

Nico Paz con la Selección Argentina

En mayo de 2022 fue citado con la selección de fútbol sub-20 de Argentina por Javier Mascherano para el Torneo Maurice Revello.​ Debutó en el torneo francés el día 29 de mayo como titular en la victoria 1-0 de los sudamericanos ante Arabia Saudita.​ Disputó el Torneo de la Alcudia de 2022 donde fue campeón. Todo esto mientras ya se lucía en el Real Madrid Castilla, donde supo tener destacadas actuaciones.

Ya en la Selección mayor, fue incluido por Lionel Scaloni en la convocatoria de la selección de fútbol de Argentina para los partidos de octubre de 2024 pertenecientes a las Eliminatorias para la Copa Mundial de Fútbol de 2026 contra Venezuela y Bolivia. El futbolista haría su debut en este último encuentro, entrando por Julián Álvarez en el minuto 72', y a los trece minutos de su ingreso dio su primera asistencia, siendo ésta a Lionel Messi quien anotaría el 6-0 definitivo del partido. Una carrera que recién empieza y priomete mucho.