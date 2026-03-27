De qué cuadro es Alexis Mac Allister: por quién hincha el futbolista

Alexis Mac Allister.

En la previa del duelo entre la Selección Argentina y Mauritania en la Bombonera, volvió a viralizarse una escena casual que terminó convirtiéndose en tendencia. El video muestra a Alexis Mac Allister, una de las piezas clave del equipo de Lionel Scaloni, cuando fue abordado tiempo atrás por un niño que le hizo una pregunta directa: ¿de qué cuadro sos hincha?

Lejos de esquivar la respuesta, el mediocampista del Liverpool FC contestó sin vueltas y dejó en claro su preferencia. La confesión, breve pero contundente, generó en su momento repercusiones entre hinchas y medios.

La respuesta que no dejó lugar a dudas

El episodio ocurrió en marzo del año pasado en las afueras del predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), donde Mac Allister se detuvo ante un grupo de fanáticos. En ese contexto, un niño le lanzó la pregunta que muchos querían hacerle.

“Acá se define todo”, se escucha decir a uno de los presentes. Con la ventanilla baja de su auto, el futbolista respondió sin titubeos: es hincha de Boca Juniors. La declaración no sorprendió solo por el peso del club, sino también porque reaviva su vínculo con el Xeneize, donde jugó en 2019 y dejó una imagen más que positiva entre los hinchas.

De Argentinos a Europa: el recorrido que marcó su identidad

Formado en Argentinos Juniors, Mac Allister dio sus primeros pasos como profesional antes de tener un breve pero significativo paso por Boca. Esa etapa fue clave: le permitió consolidarse en el fútbol argentino y proyectarse al exterior.

En 2020, su llegada al Brighton & Hove Albion marcó un punto de inflexión. Allí terminó de explotar su potencial en la competitiva Premier League, lo que derivó en su traspaso al Liverpool y su consolidación en la Selección.

El resto de su carrera es conocido: campeón del mundo, bicampeón de América y ganador de la Finalissima, en una generación que ya quedó en la historia del fútbol argentino.

Vida personal y presente: entre la élite y una nueva etapa

En paralelo a su presente deportivo, Mac Allister también fue noticia semanas atrás por un motivo personal. Junto a su pareja, Ailén Cova, anunció que fueron padres por primera vez, una noticia que compartieron con emoción en redes sociales.

Alexis Mac Allister y Ailén Cova.

Así, entre la presión de la elite futbolística y un cambio profundo en su vida personal, Mac Allister atraviesa uno de los momentos más intensos de su carrera.