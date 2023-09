Baja para Scaloni: un campeón del mundo se resintió de su lesión y no jugará por las Eliminatorias

Lionel Scaloni perderá a una pieza clave de la Selección Argentina para los partidos restantes de Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Un futbolista campeón del mundo se resintió de su lesión y será baja.

Lionel Scaloni no contará con un futbolista clave de la Selección Argentina para los próximos partidos de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. El jugador campeón del mundo con el elenco nacional se resintió de una lesión que tuvo y desde su club confirmaron la peor noticia con respecto a dicha dolencia. Por este motivo, el DT tendrá que analizar quién ocupará el lugar del crack que no jugará, al menos, en la doble fecha de octubre.

Quien se perderá los compromisos contra Paraguay y Perú, -está en duda para enfrentar a Uruguay y Brasil- por el clasificatorio es nada más y nada menos que Lisandro Martínez. El defensor del Manchester United sufrió la fractura del quinto metatarsiano del pie derecho en el mes de abril y todo indica que estaría más de 8 semanas sin pisar el verde césped. De esta manera, recién volvería a las canchas a finales del año o recién en 2024.

"Lisandro Martínez estará fuera de acción por un largo tiempo debido a un agravamiento de la lesión en el pie que sufrió en abril. El defensor argentino sufrió el revés en nuestro partido de la Premier League contra el Arsenal a principios de este mes. Martínez continuó jugando valientemente durante los dos partidos siguientes contra Brighton & Hove Albion y Bayern Munich", confirmaron desde las redes de los "Diablos Rojos".

Además, agregaron en el comunicado: "Pero ahora se determinó que necesita un período al margen para su recuperación y rehabilitación. La evaluación está en curso para decidir los próximos pasos. Todo el mundo en el Manchester United le envía nuestros mejores deseos a Lisandro y esperamos que regrese lo antes posible".

Cuáles serán los partidos de la Argentina por las Eliminatorias en el 2023

7 de septiembre: 1-0 vs. Ecuador (L) - Estadio Más Monumental.

- Estadio Más Monumental. 12 de septiembre 3-0 Bolivia (V) - Estadio Hernando Siles de La Paz - 17 (hora argentina).

- Estadio Hernando Siles de La Paz - 17 (hora argentina). 12 de octubre vs. Paraguay (L) - Estadio, fecha y hora a confirmar.

- Estadio, fecha y hora a confirmar. 17 de octubre vs. Perú (V) - Estadio, fecha y hora a confirmar.

- Estadio, fecha y hora a confirmar. 13 al 19 de noviembre vs. Uruguay (L) - Estadio, fecha y hora a confirmar.

- Estadio, fecha y hora a confirmar. 20 al 26 de noviembre vs. Brasil (V) - Estadio, fecha y hora a confirmar.

Luego de la realización de estos enfrentamientos, el próximo año habrá actividad con la disputa de otros seis partidos. Argentina jugará contra Chile, Colombia, Venezuela, Bolivia en casa, Paraguay de visitante y Perú. En el 2025 se jugarán los últimos seis partidos en los cuales chocará contra Uruguay, Brasil, Chile, Colombia, Venezuela y finalizará contra Ecuador.

Filtraron el detalle menos pensado de Scaloni con su WhatsApp

Quien habló del estratega campeón del mundo fue nada más y nada menos que el volante con pasado en River Plate, Exequiel Palacios. El tucumano que viste los colores del Bayer Leverkusen de la Bundesliga de Alemania habló con la periodista Sofía Martínez en el ciclo Llave a la eternidad -emitido en la TV Pública- y se refirió al particular método de Scaloni para incluirlo en la lista del torneo que ganó el pasado 18 de diciembre. Las palabras del mediocampista no tardaron en hacerse virales ya que la forma implementada por el entrenador fue completamente inusual.

"Medio raro. Estaba volviendo del club, me llega un mensaje y me pone 'Pala ¿Cómo estás? Soy el Gringo'. No sabía quién era y ahí me saltó la ficha de que era Scaloni. Yo en ese momento estaba con el tema de la rodilla, pero estaba jugando los partidos. 'Estoy bien, estoy con todo y vamos'. Al rato me llamaron y ya me habían confirmado. Porque él no tiene WhatsApp, por mensaje de texto fue", contó Palacios acerca del momento en el que se enteró que jugaría la Copa del Mundo.