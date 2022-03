¡Alerta Scaloni! Un habitual titular se lesionó y está en duda para las Eliminatorias

Uno de los habituales titulares de la Selección Argentina se perdería los partidos de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, ante Venezuela y Ecuador.

La Selección Argentina de Lionel Messi jugará el jueves 24 de marzo en La Bombonera ante Venezuela, su penúltimo partido de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 -sin contar el pendiente ante Brasil-. Uno de los defensores de la "Scaloneta" está en duda debido a una lesión en su tobillo y el Lionel Scaloni seguirá de cerca su recuperación. Aún no está del todo confirmada su presencia para enfrentar a la "Vinotinto".

Días después, la "Albiceleste" jugará ante Ecuador como visitante para darle un cierre al certamen antes del sorteo de la Copa del Mundo. Al margen de esto, también tiene por delante el duelo ante la "Verdeamarela", el cual no tiene fecha definida pero sí se sabe que será en cancha neutral, según informó la FIFA. Además, la mencionada entidad sancionó con dos fechas a "Dibu" Martínez, Emiliano Buendía, Giovani Lo Celso y "Cuti" Romero.

El zaguero que arrastra un problema físico es nada más y nada menos que Nicolás Otamendi. El futbolista del Benfica de Portugal no estuvo en el encuentro ante el Vizela por la fecha 26 del campeonato local y se espera que vuelva a la titularidad en la Champions. El próximo martes 15 de marzo, desde las 17:00, el conjunto luso se medirá ante el Ajax por la vuelta de los octavos de final del mencionado torneo continental. Igualaron 2 a 2 en la ida.

Hasta el momento, el DT del equipo portugués no tendrá en cuenta al argentino debido a que no está en las mejores condiciones físicas por la lesión en su tobillo. Sin embargo, no consideran que sea grave y esto ilusiona a Lionel Scaloni para los compromisos de la Selección Argentina. Cabe destacar, que el golpe que sufrió fue justamente ante uno de sus compañeros en la "Albiceleste", como lo es Lisandro Martínez.

Los convocados a la Selección Argentina

Arqueros: Franco Armani (River Plate), Juan Musso (Atalanta, Italia), Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra), Esteban Andrada (Monterrey, México) y Gerónimo Rulli (Villarreal, España).

Defensores: Gonzalo Montiel (Sevilla), Nahuel Molina (Udinese, Italia), Juan Foyth (Villarreal), Lucas Martínez Quarta (Fiorentina, Italia), Germán Pezzella (Betis, España), Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal), Cristian Romero (Tottenham, Inglaterra), Lisandro Martínez (Ajax, Holanda), Nehuén Pérez (Udinese), Nicolás Tagliafico (Ajax) y Marcos Acuña (Sevilla).

Mediocampistas: Leandro Paredes (PSG, Francia), Guido Rodríguez (Betis, España), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Manuel Lanzini (West Ham, Inglaterra), Giovani Lo Celso (Villarreal), Roberto Pereyra (Udinese), Emiliano Buendía (Aston Villa), Alejandro Gómez (Sevilla), Nicolás González (Fiorentina), Lucas Ocampos (Sevilla), Alejandro Garnacho (Manchester United, Inglaterra), Alexis Mac Allister (Brighton, Inglaterra), Nicolás Paz (Real Madrid), Tiago Geralnik (Villarreal) y Valentín Carboni (Inter).

Delanteros: Angel Di María (PSG), Franco Carboni (Inter, Italia), Luka Romero (Lazio, Italia), Matías Soulé (Juventus, Italia), Lionel Messi (PSG), Paulo Dybala (Juventus), Lautaro Martínez (Inter), Joaquín Correa (Inter), Ángel Correa (Atlético de Madrid), Julián Álvarez (River Plate), Giovanni Simeone (Hellas Verona, Italia) y Lucas Boyé (Elche, España).