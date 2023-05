Adiós Messi: según medios franceses, el crack no seguirá en el PSG

El club parisino habría decidido no hacer uso de la opción de renovación por un año más del mejor jugador del mundo.

Luego de que se supiera que el París Saint Germain suspendió de manera insólita a Lionel Messi por su viaje a Arabia Saudita, la tensión sigue sumando capítulos: según medios prestigiosos de Francia, el mejor jugador del mundo no seguirá jugando en el equipo de París por decisión de la dirigencia.

La noticia de la sanción a Messi por parte del PSG, que no podrá jugar por dos semanas, entrenar con sus compañeros del elenco parisino y que tampoco gozará de sueldo por el tiempo que esté inactivo, fue solo un adelanto de lo que se veía venir. Tras su intempestiva excursión por Arabia Saudita para cumplir con acuerdos comerciales, según el diario L'Équipe los dueños del club de la capital francesa optaron por no hacer uso de la opción de renovación por un año más del rosarino.

La decisión del PSG con Messi según medios franceses .

Si bien dicho medio señala que desde el entorno de Messi seguían señalando que la chance de continuar una temporada más allí seguía en pie, lo cierto es que, en las últimas semanas, las negociaciones entre ambas partes se detuvieron y no hubo más contactos. Otro indicio que alejó aún más esa posibilidad fue el viaje del campeón del mundo en Qatar a Barcelona, donde los rumores de su regreso son cada vez más fuertes.

Otro de los detonantes para su salida es la floja campaña que viene realizando el equipo de Cristophe Galtier. Los resultados no se dieron como la dirigencia esperaba en la Champions League y esto sería un factor determinante para definir lo que pasará con el 10 de la "Albiceleste". Esta decisión del PSG de dejar al mejor del planeta sin sueldo, sin jugar (ante el Troyes y el Ajaccio) y sin entrenar, sin dudas generó muchísima polémica en el mundo del fútbol.

El Paris Saint Germain acumula 75 puntos en lo que va del campeonato con los que le saca 5 de diferencia al Olympique de Marsella y 9 al Lens, quienes tienen chances matemáticas de alcanzarlo con 15 en juego. L'Equipe calificó al campeón del mundo con la Selección con un 3, como sucedió anteriormente, a pesar de que es uno de los cracks del plantel. Horas después del hecho se dio el "adiós anticipado" de la dirigencia al futbolista argentino.

Dónde jugará Messi: el deseo de Scaloni, DT de la Selección Argentina

Lionel Scaloni reveló cuál es su deseo con relación al futuro de la carrera de Lionel Messi, una vez que venza su contrato con PSG el 30 de junio de 2023. El entrenador de la Selección Argentina se refirió a la decisión que deberá tomar el capitán en julio, con Barcelona a la expectativa de un probable regreso tras dos temporadas en Francia.

El DT de 44 años fue entrevistado en España, donde llenó de elogios al delantero rosarino. Allí, reconoció que no sabe dónde seguirá jugando, destacó que "el mundo es feliz" viéndolo dentro de una cancha en cualquier rincón del mundo y simplemente deseó que él también "siga siendo feliz".

El estratega santafesino señaló sobre el crack que "su futuro lo maneja él y ojalá siga siendo feliz adentro de una cancha, más allá del club donde esté". "Creo que eso es lo realmente importante: que encuentre un lugar donde pueda ser feliz en un campo de juego", profundizó el DT campeón de América y del mundo con "La Albiceleste".

"El después, como me toca hoy a mí, de ser un exjugador... Quisiéramos estar adentro. Así que, que él disfrute hasta donde pueda", se sinceró el pujatense. Consultado acerca de la baja en el interés por el torneo español desde que se marcharon Lionel y Cristiano Ronaldo, Scaloni consideró que "es una pérdida no sólo para LaLiga: para el aficionado, para todo el mundo, aunque las otras Ligas son buenas también".

"No sé qué pasará en el futuro: si volverá a España, se quedará en Francia, irá a otro país... Estoy seguro de que el país que lo tenga lo disfrutará", recalcó el entrenador nacional. Por último, aseveró: "Yo creo que cualquier entrenador quisiera tenerlo, no hay duda. Yo tengo la ventaja de que fui compañero, he jugado con él, contra él... Lo dirijo ahora y sé todo lo que puede dar, pero el que no lo conoce supongo que también lo quisiera entrenar".