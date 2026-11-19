La Selección Argentina debuta este jueves en el Mundial Sub 17 de Qatar ante Australia: horario, TV, la formación de Diego Placente y la lista de convocados.

La Selección Argentina inicia este jueves su camino en el Mundial Sub 17 con un objetivo que nunca logró: llegar a la final. El equipo de Diego Placente enfrentará a Australia desde las 13:00, con transmisión de TyC Sports, en el Aspire Zone de Qatar, por el estreno del Grupo C. Mozambique y Dinamarca completan una zona en la que la "Albiceleste" buscará arrancar con el pie derecho.

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Argentina vs. Australia: horario, TV y dónde se juega

El partido se disputará en el Campo 8 del complejo Aspire Zone, sede de todo el torneo, que se extenderá hasta el domingo 13 de diciembre.

Día: jueves 19 de noviembre

Horario: 13:00 (hora argentina)

TV: TyC Sports

Grupo: C, junto a Mozambique y Dinamarca

La probable formación de la Selección Argentina Sub 17

Placente pondría en cancha a Valentín Reigia; Thiago Pérez, Julio Coria, Mateo Mendizábal, Alex Cardozo; Matheo Machuca, Marcos Ortiz; Tobías Goytía, Giovanni Baroni, Simón Escobar; y Facundo Salinas.

Una deuda histórica: Argentina nunca jugó una final Sub 17

El título del Mundial Sub 17 sigue siendo una cuenta pendiente: la Selección nunca llegó a una final en esta categoría. Sus mejores actuaciones fueron los terceros puestos en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003. Además, terminó cuarta en Trinidad y Tobago 2001, Emiratos Árabes Unidos 2013 e Indonesia 2023. En esa edición, con Claudio "Diablito" Echeverri y Franco Mastantuono como figuras, alcanzó las semifinales.

En 2025, la primera edición con el formato anual impulsado por la FIFA en reemplazo del bienal, Argentina completó una fase de grupos perfecta con triunfos ante Bélgica, Túnez y Fiji. Sin embargo, se despidió en los 16avos de final, por penales, ante México.

Los nombres a seguir del plantel

Juan Cruz Policella, el delantero que ya debutó en Primera con Vélez Sarsfield.

Solo dos futbolistas repiten respecto de aquel Mundial: Simón Escobar y Valentín Reigia. El defensor llega tras una temporada exigente en la que debutó en Primera División y sumó 15 partidos con el Fortín. Su ausencia será sensible para el equipo de Guillermo Barros Schelotto en los Playoffs del Torneo Clausura.

El arquero de Argentinos Juniors no sumó minutos en el torneo local, pero se ganó el puesto en la Selección: fue suplente en 2025 y titular en el Sudamericano Sub 17 de 2026, donde Argentina fue subcampeona tras caer 4-0 ante Colombia en la final.

Juan Cruz Policella, apodado "el pibe de las rabonas" por su gusto por ese recurso, es otra baja de peso para Vélez en la recta final del campeonato. Giovanni Baroni, en tanto, se destacó en Talleres pese a un contexto de malos resultados y mostró personalidad para asumir el protagonismo. Un caso aparte es el de Kiki Ramos, que finalmente eligió jugar para Haití, su país de origen antes de ser adoptado por una familia argentina.

El fixture de Argentina en el Mundial Sub 17

Jueves 19 de noviembre, 13:00: Argentina vs. Australia

Domingo 22 de noviembre, 12:30: Argentina vs. Mozambique

Miércoles 25 de noviembre, 12:30: Argentina vs. Dinamarca

(Horarios de Argentina)

Para avanzar a los 16avos de final, la Selección deberá terminar entre los dos primeros del grupo o quedar entre los ocho mejores terceros de las 12 zonas.

La lista de convocados de la Selección Argentina Sub 17

Arqueros: Valentín Reigia (Argentinos Juniors), Thiago Parga (Huracán), Kevin Báez (Aldosivi).

Defensores: Thiago Pérez (Huracán), Julio Coria (Boca Juniors), Álvaro Güich (Rosario Central), Mateo Mendizábal (Banfield), Bautista Giménez (River Plate), Simón Escobar (Vélez Sarsfield), Alex Cardozo (Lanús).

Volantes: Matheo Machuca (Independiente), Galo Escobar (River Plate), Benjamín Vallejo (Vélez Sarsfield), Marcos Ortiz (Belgrano), Giovanni Baroni (Talleres), Mateo Sánchez (Boca Juniors).

Delanteros: Alan Alcaraz (Argentinos Juniors), Facundo Salinas (Vélez Sarsfield), Emiliano Barrionuevo (Boca Juniors), Tobías Goytía (River Plate), Juan Cruz Policella (Vélez Sarsfield).

Los grupos del Mundial Sub 17