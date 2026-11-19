La Selección Argentina Sub-17 comenzará su camino en el Mundial de Qatar 2026 con un desafío importante frente a Australia. El equipo dirigido por Diego Placente buscará arrancar con una victoria para encaminar su clasificación a la siguiente instancia y alimentar la ilusión de conquistar un título que todavía no forma parte del palmarés de la AFA.

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El encuentro se disputará este jueves 19 de noviembre, desde las 13 (hora argentina), en el complejo Aspire Zone de Al Rayyan, en Qatar. Será el primer compromiso del seleccionado nacional en el Grupo C, que también integran Mozambique y Dinamarca.

Por dónde ver Argentina vs Australia

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Argentina y Australia será transmitido por DSports y la TV Pública. Por streaming, las opciones son DGO, Flow y Telecentro Play, según el servicio contratado.

Cómo llega la Selección argentina al Mundial Sub-17

El conjunto de Placente consiguió su clasificación a la Copa del Mundo después de finalizar segundo en el Sudamericano de la categoría disputado durante 2026. El entrenador llega con una generación de futbolistas que combina experiencia en las divisiones juveniles de los principales clubes argentinos y proyección internacional.

La delegación ya se encuentra en Doha y comenzó la preparación final para el debut. El desafío será trasladar al campo de juego el trabajo realizado durante las últimas semanas y conseguir los puntos necesarios para avanzar de ronda.

La Selección va por todo.

El Mundial contará con 48 selecciones distribuidas en 12 grupos. Los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros accederán a los 16avos de final.

La Argentina todavía tiene una cuenta pendiente en esta categoría: nunca ganó el Mundial Sub-17. Sus mejores actuaciones fueron los terceros puestos conseguidos en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003. Y afrontará la competencia con el objetivo de mejorar su última participación, cuando quedó eliminada en los 16avos de final del Mundial 2025, luego de perder por penales frente a México.

Los convocados de Diego Placente

El entrenador confirmó una lista de 21 futbolistas, todos pertenecientes a clubes del fútbol argentino. La nómina está integrada por tres arqueros, ocho defensores, seis mediocampistas y cuatro delanteros.

Arqueros:

Valentín Reigia (Argentinos Juniors).

Thiago Parga (Huracán).

Kevin Báez (Aldosivi).

Defensores:

Alex Cardozo (Lanús).

Álvaro Güich (Rosario Central).

Bautista Giménez (River Plate).

Benjamín Vallejo (Vélez).

Julio Coria (Boca Juniors).

Mateo Mendizábal (Banfield).

Simón Escobar (Vélez).

Thiago Pérez (Huracán).

Mediocampistas:

Matheo Machuca (Independiente).

Alan Alcaraz (Argentinos Juniors).

Giovanni Baroni (Talleres).

Galo Escobar (River Plate).

Marcos Ortiz (Belgrano).

Mateo Sánchez (Boca Juniors).

Delanteros: