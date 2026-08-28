La Selección Argentina de básquet venció a Puerto Rico y encamina su clasificación al Mundial de Qatar 2027

La Selección Argentina de básquet tuvo un gran arranque en la segunda etapa de los Clasificatorios al Mundial de Qatar 2027. Este jueves, el equipo dirigido por Pablo Prigioni superó 89-75 a Puerto Rico en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata y sumó una nueva victoria en el Grupo F. Gabriel Deck fue la gran figura del encuentro con 23 puntos, seis rebotes y dos asistencias.

El conjunto nacional llegó así a un récord de 6-1 y 13 puntos, con los que se mantiene como líder de su zona y logró ampliar la diferencia respecto de sus principales perseguidores. Argentina tuvo un inicio intenso, aunque el desarrollo fue parejo durante buena parte de la primera mitad. El lanzamiento exterior fue una de las principales armas del equipo, que convirtió cinco de sus 11 intentos de tres puntos en el primer cuarto. Además, la presión defensiva le permitió aprovechar pérdidas del conjunto puertorriqueño y generar puntos en transición.

Argentina venció a Puerto Rico y encamina su clasificación al Mundial 2027

Durante el segundo período, Argentina consiguió conservar una ventaja mínima en un partido que continuaba siendo equilibrado. La presión sobre la primera línea volvió a ser determinante y Deck comenzó a asumir un papel cada vez más importante en ofensiva. El alero sumó 12 puntos antes del descanso y contribuyó para que la Selección se marchara al entretiempo arriba por 43-42.

El panorama cambió en el complemento. Los dirigidos por Prigioni mejoraron la concentración y tuvieron mayor precisión en el manejo de la pelota, mientras que las ofensivas encontraron espacios frente a la defensa zonal de Puerto Rico. El desgaste físico comenzó a pesar en el rival y Argentina aprovechó la situación para tomar el control del partido.

A medida que avanzaron los minutos, la diferencia se fue estirando hasta llegar a una máxima de 14 puntos, lo que le permitió a la Selección afrontar con tranquilidad el cierre. Finalmente, Argentina completó una sólida actuación colectiva y se impuso por 89-75.

Deck terminó como el máximo anotador con 23 puntos, producto de 8/13 en tiros de campo, además de sus seis rebotes. También tuvieron una actuación destacada Leandro Bolmaro, con 19 puntos; Facundo Campazzo, autor de 13 tantos y 10 asistencias; y Nicolás Laprovittola, con 12. Entre los cuatro jugadores concentraron el 75% de los puntos convertidos por Argentina.

Tras el triunfo, la delegación regresará a la Ciudad de Buenos Aires antes de emprender viaje hacia Québec. Allí, el próximo lunes 31 a las 20:10 horas, la Selección se enfrentará con Canadá por la continuidad de los Clasificatorios. El encuentro será televisado por TyC Sports y DSports.

Gabriel Deck fue la gran figura del encuentro, con 23 puntos, seis rebotes y dos asistencias.

Cuándo es el Mundial de básquet de Qatar 2027

El Mundial de Básquet Qatar 2027 se disputará del 27 de agosto al 12 de septiembre de 2027 en Doha, capital de Qatar. Será la 19.ª edición de la Copa del Mundo FIBA, contará con 32 selecciones y será la primera vez que el máximo torneo internacional de básquet masculino se dispute en la región de Medio Oriente y Norte de África. Toda la competencia se desarrollará en Doha, mientras que la fase final tendrá como escenario principal el Lusail Arena.