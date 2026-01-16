Sebastián Báez dio el batacazo en Nueva Zelanda y le ganó al número 8 del mundo

Báez dio el golpe en Auckland: victoria ante el número ocho del mundo y clasificación a semifinales.

Sebastián Báez ratificó su gran arranque de 2026 con un enorme triunfo en el ASB Classic que se está disputando en Auckland, Nueva Zelanda: el nacido en San Martín, provincia de Buenos Aires, le ganó al estadounidense Ben Shelton, número ocho del mundo en el ranking ATP, por 7-5 y 6-3 en una hora y cuarenta minutos. Con esta victoria, el argentino de 25 años se clasificó a las semifinales del certamen, en las que enfrentará a Marcos Giron.

A pocos días del comienzo del Australian Open, el primer Grand Slam del año, el 38° a nivel mundial demostró una rotunda mejora en su nivel jugando en superficies rápidas y extendió su invicto a seis partidos en esta temporada; antes, había vencido a Stan Wawrinka, Taylor Fritz, Jaume Munar, Emilio Nava y Jenson Brooksby. Además, rompió una impactante racha negativa que las raquetas albicelestes mantenían contra Shelton: el norteamericano nunca había perdido en sus doce presentaciones, incluso frente a rivales de gran nivel como Francisco Cerúndolo, Francisco Comesaña y Mariano Navone.

El resumen de la gran victoria de Sebastián Báez ante Ben Shelton en el ATP 250 de Auckland

El duelo entre Báez y Shelton, programado para la madrugada argentina del jueves 15, debió suspenderse debido a las malas condiciones climáticas. Ya por la tarde (a primera hora en Auckland), ambos se encontraron nuevamente sobre el cemento y el argentino sorprendió con un quiebre temprano que el estadounidense logró recuperar un par de games después. La misma secuencia se produjo con el marcador igualado 3-3, con 'Seba' rompiendo y Shelton recuperando al siguiente juego. Sin embargo, el bonaerense no sacó el pie del acelerador y obtuvo un tercer break clave para poder llevarse el primer set por 7-5.

El segundo parcial encontró a un Báez igual de incisivo y agresivo, un estilo que le permitió ponerse en ventaja con un 3-1 y, minutos después, con otro quiebre que terminó de sentenciar su victoria por 6-3. Es la tercera vez que logró ganarle a un Top 10 en su carrera, y la segunda en este año: en la United Cup disputada con Argentina en la primera semana de enero, superó a Taylor Fritz, en una muestra del gran presente que atraviesa.

Ahora, tan sólo dos partidos lo separan de obtener un nuevo título, el octavo en su vitrina personal. De los siete anteriores, obtuvo seis en la superficie de polvo de ladrillo (Estoril en 2022; Kitzbühel y Córdoba en 2023; Santiago en 2024, y Río en 2024 y 2025) y tan solo uno en cemento (Winston-Salem 2023); actualmente, es el argentino en actividad con mayor cantidad de consagraciones.

Cuándo vuelve a jugar Sebastián Báez en el ATP 250 de Auckland

El próximo enfrentamiento de Sebastián Báez será frente al estadounidense Marcos Giron (60°) por las semifinales del certamen; el partido está programado para las 23:25 horas (en Argentina) del viernes 16 de enero. El ganador jugará por el título contra quien se imponga en el cruce entre el checo Jakub Menšík y el húngaro Fábián Marozsán.