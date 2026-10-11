Scaloni reapareció para una competencia de ciclismo y reveló por qué se apasionó por el deporte

Lionel Scaloni reapareció días después de la goleada por 3 a 0 de la Selección Argentina contra Benín en el Estadio Monumental. El DT de la "Albiceleste" participó del Gran Fondo Buenos Aires 2026 de ciclismo y, una vez culminado el evento deportivo, habló con la prensa, en donde contó detalles acerca de su pasión por dicho deporte. De hecho, el entrenador reveló el origen de su amor hacia la disciplina que tiene como hobby más allá del fútbol.

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Scaloni habló tras su participación en una competencia de ciclismo

"La disfrutamos, el primer ratito a la mañana hacía un poco de fresco, pero en seguida, a los cinco minutos, se te va. La verdad que pedalear en Buenos Aires es muy lindo, espectacular y con la tranquilidad de que no haya autos, que no te va a pasar nada y la disfrutamos mucho", esbozó Scaloni acerca de su participación en la competencia que comenzó a las seis de la mañana y tuvo 129 kilómetros de distancia a partir de Parque Sarmiento.

Por otro lado, cuando le consultaron sobre su relación con los demás participantes durante la carrera, el DT agradeció por el respeto y por "dejarlo bastante tranquilo". "El que venía al lado mío me preguntaba, hablábamos, pero siempre me respetaron, incluso más que a cualquier otro", sostuvo. Por otro lado, se refirió a la poca preparación que tuvo y agregó: "Me ha tocado hacer carreras en mejor estado pero tenía que venir. No estoy muy buen entrenado pero se sufrió menos. Quería disfrutar de la ciudad sin coches y estuvo muy bueno".

Lionel Scaloni compitió en el Gran Fondo Buenos Aires 2026

Cómo nació el amor de Scaloni por el ciclismo

Acerca de sus inicios en el ciclismo, Scaloni reveló que se acercó al deporte gracias al ex tenista español Carlos Moyá, a quien conoció en Mallorca. "Había dejado de jugar al tenis y me dijo que pruebe el ciclismo que es un deporte que no tiene impacto. Podés hacerlo todos los días y al final competís contra vos mismo", aseveró el DT de la Selección Argentina que no emitió comentario con respecto a su futuro al frente del equipo para después del 2027.

Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina sin Messi

El seleccionado argentino tendrá la oportunidad de volver a salir al verde césped en la ventana FIFA del mes de noviembre del 2026. Del 9 al 17 de dicho mes, habrá lugar para al menos dos amistosos, aunque será la primera vez que definitivamente no esté Messi y la lista será más corta.

Lo que aún se desconoce es a quiénes podría enfrentar y dónde se llevarían a cabo los partidos, aunque Asia y específicamente Arabia Saudita aparecen hoy como los destinos más probables. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de Claudio "Chiqui" Tapia todavía no confirmó detalles al respecto, pero se espera que todo se sepa en las próximas semanas.