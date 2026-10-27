Santiago Beltrán: altura, edad y curiosidades del arquero de River

Santiago Beltrán tiene una historia poco habitual para un arquero de River Plate: empezó jugando de delantero en torneos amateurs, recién tuvo su primera prueba en un club profesional a los 17 años y, mientras construye su carrera futbolística, estudia Economía en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Su recorrido combina una oportunidad inesperada, perseverancia y una decisión que lo distingue dentro del fútbol profesional: continuar su formación académica.

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Cuál es la altura y edad de Santiago Beltrán

Nacido en la Ciudad de Buenos Aires el 4 de octubre de 2004, Beltrán tiene 22 años en octubre de 2026 y mide aproximadamente 1,90 metro. Zurdo y de contextura atlética, se destaca por sus reflejos, su velocidad de reacción y su capacidad para jugar con los pies, una característica que también se relaciona con sus primeros pasos como delantero.

Beltrán en la Selección.

Sus comienzos en el fútbol estuvieron lejos de las divisiones inferiores de un club grande. Durante su infancia jugaba en escuelitas de la zona norte bonaerense y en el Club de Campo Pueyrredón, donde se desempeñaba como atacante y disfrutaba de los torneos con amigos. A los 12 años, sin embargo, empezó a ocupar el arco y descubrió una nueva vocación. Sus reflejos y condiciones físicas lo convencieron de quedarse bajo los tres palos.

Su llegada a River

Durante su adolescencia, el fútbol siguió siendo una actividad amateur, mientras el estudio ocupaba un lugar central en su vida. Terminó el secundario en el colegio El Salvador y mantuvo la idea de que una carrera deportiva podía ser tan apasionante como breve. Esa perspectiva lo llevó a buscar alternativas para su futuro más allá de las canchas.

La oportunidad de incorporarse a River llegó en marzo de 2022, cuando tenía 17 años. Tras una prueba de dos semanas en la Quinta División, quedó seleccionado y comenzó su formación en el fútbol profesional. La adaptación fue rápida: pasó a la Reserva, donde sumó experiencia y se destacó por su rendimiento. En 2024 sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, una lesión que interrumpió su crecimiento y lo obligó a atravesar una prolongada recuperación. Regresó a la actividad en 2025 y volvió a ganarse un lugar entre los juveniles más destacados.

Los estudios de Santiago Beltrán

Una de las particularidades de Beltrán es que nunca dejó de lado sus estudios. Mientras entrenaba y avanzaba en su carrera futbolística, comenzó a estudiar la licenciatura en Economía en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. La exigencia de combinar clases, entrenamientos y concentraciones requiere organización y disciplina, pero el arquero considera importante contar con una formación que le permita proyectarse más allá del deporte. Docentes que compartieron aulas con él destacaron su sencillez y su compromiso académico.

Su historia también demuestra que no existe un único camino para llegar al fútbol de elite. Sin un recorrido tradicional por las inferiores desde la infancia, Beltrán encontró una oportunidad, la aprovechó y superó una lesión importante para continuar creciendo. A esa trayectoria poco convencional se suma su decisión de estudiar una carrera universitaria en paralelo con el alto rendimiento.

Entre los datos que ayudan a conocerlo mejor aparecen su perfil zurdo, su pasado como delantero y su interés por la economía. Tres rasgos que permiten entender a un futbolista cuya formación excede los límites de la cancha y que construye su futuro con la misma constancia con la que busca consolidarse bajo el arco.





