Un posible refuerzo de San Lorenzo y un mensaje directo para Miguel Ángel Russo: "Lo sueño"

Un posible refuerzo de San Lorenzo y un mensaje directo para Miguel Ángel Russo

Antes de que finalice la Liga Profesional de Fútbol para San Lorenzo de Almagro, un futbolista que se perfila para ser refuerzo en el mercado de pases rompió el silencio con un terminante mensaje. El mismo impactó directamente en el "Ciclón" que dirige Miguel Ángel Russo teniendo en cuenta que su incorporación puede ser clave para el 2025. Por supuesto, sus palabras no pasaron para nada desapercibidas teniendo en cuenta que está en la mira para sumarse al equipo.

Se trata de Renzo Tesuri, actualmente en Atlético Tucumán pero con pasado en varios clubes y que tiene un cariño especial por el elenco de Boedo. Por este motivo, no dudó en decirlo en una reciente entrevista y agigantó los rumores de su arribo rápidamente. De esta manera, se encamina a ser parte de San Lorenzo el año próximo, aunque todo dependerá de las negociaciones que se lleven a cabo entre las dirigencias.

En diálogo con DSports Radio, el futbolista del "Decano" aseguró: "Hace algunos días salió la noticia que me querían y obviamente lo sueño porque es un equipo grande". El interés se conoció en la jornada en la que su equipo jugó ante Newell's por la Liga Profesional y el volante lo recordó en la entrevista: "Gracias a Dios esa noche pude hacer un gran partido porque sino van a decir que tenía la cabeza en otro lado, je".

Por otro lado, Tesuri insistió con su fanatismo luego de que los directivos tucumanos lo ofrezcan al "Ciclón: "Toda mí familia es hincha y ese día me explotó el teléfono. Fue una locura. Tampoco me tengo que volver loco porque es ilusionar a mucha gente, no solamente sino también a ellos y a muchos amigos que son hinchas del 'Ciclón'. Pero sería un sueño". A su vez, piensa en el futuro del club y esbozó: "Tarde o temprano San Lorenzo va a volver a ese equipo que ganó todo, que salió campeón de la Libertadores y que competía".

Renzo Tesuri se ilusiona con sumarse a San Lorenzo

Los números de Renzo Tesuri en su carrera

Clubes : Juventud Unida de Gualeguaychú; Gimnasia y Esgrima de Jujuy; Ferro Carril Oeste, Godoy Cruz de Mendoza y Atlético Tucumán.

: Juventud Unida de Gualeguaychú; Gimnasia y Esgrima de Jujuy; Ferro Carril Oeste, Godoy Cruz de Mendoza y Atlético Tucumán. Partidos jugados : 248..

: 248.. Goles: 27.

¿Qué pasa en San Lorenzo con los sueldos de los jugadores?

Los jugadores se reunieron con el presidente Moretti y le dejaron una contundente advertencia por las deudas que ya llevan varios meses sin ser saldas y las promesas incumplidas. Según reveló este martes Tyc Sports, el plantel pidió un encuentro de urgencia con el mandamás del "Ciclón" después de la práctica matutina, con respecto a los premios que aún no cobraron por haber clasificado a la Copa Libertadores 2024 y por la demora en algunos sueldos.

Dicho medio señaló que los referentes del equipo de Russo le dieron a Moretti un ultimátum y que, incluso, hasta algunos futbolistas ya se asesoraron con Fútbolistas Argentinos Agremiados para buscar la forma legal de solucionar el problema. De persistir la deuda, hay jugadores que podrían considerarse en libertad de acción por falta de pago en diciembre de este año, marcharse con el pase en su poder y que, además, la cuestión termine en el TAS. La situación económica y financiera del "Cuervo" no atraviesa un buen momento y Moretti deberá moverse en los próximos días para que la situación no sea extrema.