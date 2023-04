La conmovedora carta del hermano de Mirko Saric a 23 años de su muerte

El mediocampista se suicidó en el año 2000 y, a más de dos décadas de ese momento, su hermano escribió una carta para recordarlo.

Después del fallecimiento de Mirko Saric hubo una gran conmoción a nivel nacional y la situación quedó grabada en la memoria de todo el futbolero. San Lorenzo, desde ya, fue uno de los clubes que más quedó marcado a fuego por el hecho que ya cumplió 23 años. Después de un largo tiempo, tanto la mamá como el hermano del futbolista revelaron lo que ocurrió en ese momento y que había detrás de la decisión.

El hermano de Mirko, Tini, envió un mensaje a través de sus redes sociales y mandó una carta en la que recordó a su familiar y que, además, apuntó a San Lorenzo, uno de los clubes más importantes en la historia de Mirko. Uno de sus entrenadores de ese momento, Oscar Ruggeri, había sostenido que tuvo varias charlas con él y que un día le tocó la puerta: "Me dice: ‘¿Puedo hablar con vos?’. ¿Qué estaba esperando yo? Que dijera ‘mirá, yo por izquierda no me gusta jugar’, yo lo hacía jugar por izquierda; ‘no tengo marca’, no sé… Me senté en la cama y me dice… ‘No le encuentro sentido a la vida’. Así, de la nada. A mí”.

Con respecto a esa situación en su vida, el entrenador y actual panelista no hizo más referencia en el asunto.

La carta del hermano de Mirko Saric

Cierro los ojos... va llegando el día que desearía que no existiese... empiezan a caer automáticamente miles de recuerdos... momentos vividos que se disfrutaron intensamente hasta los casi 22 años de Mirko... Muchísimas anécdotas que hoy solo quedan en la memoria de todos los que pudimos compartir con Mirko... el Gran Tini.

Elijo esta foto porque fue en la vereda de donde nos criamos y tuvimos miles de horas jugando al arco a arco... haciendo algunas travesuras de chicos de barrio... me emociona muchísimo recordar cada momento... cada vivencia que tuvimos que transitar, buenas y malas... tu gran preocupación fue siempre no entender que existía gente mala...

Soy un agradecido de haber compartido 20 años a su lado.

Agradecerles a mi FAMILIA y AMIGOS que desde aquel 4 de abril del 2000 estuvieron siempre firmes.

También agradecerles a los miles de mensajes que me llegan de personas que no conozco y me dan buena energía para seguir adelante.

Te extraño siempre hermano.

Te amo.