Ayude estalló en San Lorenzo por la salida de Cuello y adelantó el refuerzo que busca: "Cortarla"

Damián Ayude fue contundente tras la derrota de San Lorenzo, habló del interés de Boca por Alexis Cuello y aceleró el mercado de pases.

El arranque de San Lorenzo de Almagro en el Torneo Apertura dejó más ruido fuera de la cancha que dentro. Tras la derrota ante Lanús, Damián Ayude no esquivó el tema que sacude al club: el interés de Boca por Alexis Cuello. Además, el entrenador adelantó que el "Ciclón" ya apunta a un refuerzo de jerarquía en este mercado de pases para potenciar el plantel.

San Lorenzo comenzó el 2026 con el pie izquierdo. La caída por 3-2 frente al "Granate", último campeón de la Copa Sudamericana, dejó sensaciones encontradas y expuso errores que el propio cuerpo técnico no ocultó.

Damián Ayude fue claro en su análisis del partido y explicó dónde estuvo la diferencia: “Queríamos empezar ganando. En el primer tiempo manejamos la pelota, pero algunas distracciones nos costaron dos goles. La diferencia estuvo en la eficacia en las dos áreas”.

El caso Alexis Cuello y la presión de Boca

Más allá del resultado, el foco principal pasó rápidamente al mercado de pases. El interés de Boca por Cuello volvió a instalarse con fuerza y generó tensión en el mundo del "Cuervo", especialmente por tratarse de una pieza clave en el ataque que, como todo indica, se quedará en el club tras rechazar la oferta.

Ayude no eludió la consulta sobre el delantero y fue tajante con su postura: “Yo necesito que Cuello haga goles porque es jugador de San Lorenzo. Boca tiene que resolver lo suyo. De nuestro lado hay que cortar con el tema. Él debe estar concentrado acá, como siempre. Es un profesional muy serio”.

El mensaje del DT fue claro puertas adentro: mientras no haya una resolución formal, el atacante, autor de los dos goles ante Lanús, seguirá siendo considerado parte fundamental del proyecto deportivo del club de Boedo.

El mercado de pases de San Lorenzo: el delantero que busca

Con el libro de pases avanzando y con las inhibiciones prácticamente resueltas, San Lorenzo sabe que necesita moverse rápido. La derrota en la primera fecha del torneo local dejó al descubierto que el plantel aún requiere refuerzos para competir con mayor solidez, algo que el propio Ayude reconoció públicamente.

“Estamos evaluando nombres. El club tuvo que resolver varias cuestiones y ahora necesitamos más incorporaciones para generar competencia interna”, explicó el entrenador, marcando la urgencia del momento.

En ese escenario, Ayude confirmó que Luciano Vietto es uno de los nombres que analiza la dirigencia para reforzar el equipo. Se trata de un futbolista con recorrido internacional y jerarquía, un perfil que el DT considera ideal para elevar el nivel del plantel.

“Vietto es un jugador de jerarquía. Su nombre y el de otros están siendo evaluados”, señaló Ayude, dejando abierta la puerta a negociaciones que podrían avanzar en los próximos días si las condiciones económicas lo permiten.

La posible llegada del ex delantero surgió como una señal clara de que San Lorenzo apunta a dar un salto de calidad en este mercado de pases.

Confianza en el grupo y expectativa por los refuerzos

Más allá de las urgencias, el entrenador destacó el clima interno del plantel y la relación entre jugadores y cuerpo técnico. “Estoy conforme con el grupo, hay muy buena relación. Pero tenemos que apurar porque el mercado se cierra pronto”, advirtió.

En San Lorenzo saben que el tiempo apremia y que las decisiones que se tomen en este mercado de pases serán determinantes para el desarrollo del semestre, tanto en el plano deportivo como institucional.