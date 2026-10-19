San Lorenzo confirmó la lesión de Facundo Farías: qué le pasó al delantero ante Estudiantes

San Lorenzo confirmó la lesión de Facundo Farías, el delantero que debió salir reemplazado frente a Estudiantes de La Plata a los 81 minutos por Martín Río. El mediapunta de 24 años fue titular contra su reciente exequipo, aunque no pudo culminar el encuentro como consecuencia de un esguince leve en la rodilla izquierda.

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Por lo tanto, se trata de una noticia que no es tan negativa para el conjunto dirigido por Rubén Darío Insúa, ya que al principio se temió lo peor por una posible lesión en los ligamentos cruzados. De esta manera, el ex Colón de Santa Fe e Inter Miami está en duda para el siguiente encuentro, ante Newell´s en el Nuevo Gasómetro.

En el caso de que Farías no pueda jugar contra Newell´s, se impone el regreso de Alexis Cuello desde el arranque para acompañar a Facundo Gulli y a Rodrigo Auzmendi en la ofensiva. Cuello no estuvo en La Plata por la acumulación de cinco amonestaciones, lo que le generó una fecha de suspensión en el elenco azulgrana.

Facundo Farías, lesionado en San Lorenzo frente a Estudiantes.

Los números de Farías en San Lorenzo

6 partidos oficiales.

483 minutos.

1 gol.

0 asistencias.

0 amonestaciones.

0 expulsiones.

0 títulos.

San Lorenzo hace cuentas para los playoffs

Sin chances de clasificar a las Copas internacionales del 2027 por la tabla de posiciones anual, el "Santo" se aferra al Grupo A del Torneo Clausura 2026 a tres fechas del cierre de la etapa regular, en la Primera división del fútbol argentino. Hoy se encuentra noveno y fuera de la clasificación, con 17 puntos pero por debajo de Newell´s en la diferencia de gol.

El detalle no menor es que la "Lepra" tiene un partido menos, ya que hoy mismo recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero en Rosario. En tanto, el séptimo es Independiente con 19 puntos y sexto se coloca Gimnasia de Mendoza, con 20 unidades.

El fixture de San Lorenzo: los últimos 3 partidos en busca de los playoffs