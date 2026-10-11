Los hinchas de San Lorenzo explotaron contra los jugadores en el Nuevo Gasómetro ni bien salieron al campo de juego para enfrentar a Deportivo Riestra por la fecha 12 del Torneo Clausura. Los fanáticos no se guardaron nada contra el equipo de Boedo que no atraviesa un buen presente de la mano de Rubén Darío Insúa, que ocupó el puesto que dejó vacante Néstor "Pipo" Gorosito. A su vez, surgieron rumores de una posible salida de su actual presidente, Marcelo Culotta.

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Los hinchas de San Lorenzo explotaron contra los jugadores

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