Ver en vivo San Lorenzo vs. Deportivo Riestra por Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

San Lorenzo recibirá a Deportivo Riestra este domingo 11 de octubre, desde las 14.45 horas, en el estadio Pedro Bidegain, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. El encuentro, correspondiente a la Zona A, tendrá a Bruno Amiconi como árbitro principal. Para ambos equipos, el partido representa una oportunidad fundamental para recuperarse y sumar puntos en la lucha por ingresar a los octavos de final.

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Por dónde ver San Lorenzo vs Riestra

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o , por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales. El partido entre San Lorenzo y Deportivo Riestra será transmitido por ESPN Premium.

La profunda crisis de San Lorenzo

El Ciclón llegará al compromiso en medio de una profunda crisis futbolística. En su última presentación, sufrió una dura derrota por 3-0 frente a Defensa y Justicia en Florencio Varela, un resultado que profundizó las dudas sobre el funcionamiento del equipo y aumentó la presión sobre el cuerpo técnico de Rubén Darío Insúa.

El presente azulgrana está lejos de las expectativas de sus hinchas. San Lorenzo atraviesa un semestre muy complicado, con resultados irregulares y derrotas que golpearon fuerte en el ánimo del plantel. Entre los golpes más dolorosos estuvieron las caídas ante sus clásicos rivales, Huracán y Boca, dos partidos que dejaron al equipo expuesto a las críticas y agravaron el malestar de los simpatizantes.

San Lorenzo necesita recuperarse.

La necesidad de ganar se explica también por la situación en la tabla. Con 11 puntos antes del comienzo de la fecha, el conjunto de Boedo está fuera de los puestos de clasificación a los playoffs y necesita empezar a sumar de a tres para no quedar relegado en la pelea.

El regreso de Insúa todavía no produjo el cambio esperado. El entrenador busca recuperar la solidez defensiva y encontrar respuestas en ataque, dos aspectos que quedaron en evidencia en la goleada recibida ante Defensa y Justicia. Frente a Riestra, el Ciclón tendrá la posibilidad de hacerse fuerte en el Nuevo Gasómetro y darle una alegría a su gente en un momento delicado.

Riestra también necesita sumar

Del otro lado estará Deportivo Riestra, que tampoco atraviesa su mejor momento. El Malevo viene de empatar 1-1 frente a Central Córdoba en su estadio y acumula una extensa racha sin victorias en el Clausura.

Al igual que San Lorenzo, Riestra suma 11 puntos y se encuentra fuera de los ocho primeros puestos de la Zona A. Por eso, conseguir un triunfo como visitante tendría un valor doble: le permitiría acercarse a los puestos de clasificación y recuperar confianza después de varias jornadas sin festejos.