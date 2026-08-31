De sacar cuentas a un adiós increíble: la emotiva carta de Enzo Fernández a Lionel Messi

El anuncio del retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina sacudió al mundo del fútbol y desató una marea de homenajes. Entre las miles de reacciones, una de las más conmovedoras llegó desde el corazón del plantel albiceleste: Enzo Fernández le dedicó unas emotivas palabras al capitán con el que compartió la gloria en Qatar 2022.

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El mensaje guarda una simetría exacta con la historia personal del volante del Chelsea. Una década atrás, en 2016, un Enzo adolescente de apenas 15 años escribía en Facebook una recordada carta pidiéndole a Messi que no dejara el equipo tras la final de la Copa América Centenario. Diez años después, ya consagrado en la cima del fútbol mundial, el mediocampista volvió a volcar sus sentimientos para despedir al compañero que le cambió la vida.

En su escrito, el ex River recordó con nostalgia aquellos años de juventud en los que miraba la televisión y proyectaba un sueño que parecía inalcanzable. “Cuando aquella vez dijiste que te ibas de la Selección me puse muy triste. Yo era un pibe y hacía cuentas con tu edad y la mía para ver si algún día llegaba a jugar con vos. Parece una boludez, pero lo hacía de verdad: pensaba cuántos años te podían quedar, cuántos me faltaban para llegar a Primera y soñaba con que, aunque fuera una vez, pudiéramos coincidir”, expresó Fernández.

El volante remarcó que la realidad terminó superando cualquier fantasía de la infancia. “Por suerte volviste. Y la vida terminó siendo mucho más linda de lo que ese pibe podía imaginar. No solo llegué a jugar con vos. Compartimos concentraciones, vestuario, charlas, abrazos, momentos difíciles, momentos increíbles y terminamos siendo campeones del mundo juntos”, destacó en el texto. Más allá de las conquistas deportivas, el mediocampista enfatizó el valor humano del capitán al recibirlo en el plantel mayor antes de la Copa del Mundo de 2022. Resaltó el trato cercano de Messi, sus consejos en los momentos de tensión y la contención que le brindó para hacerlo sentir parte del grupo desde el primer día.

En el tramo final, el volante sintetizó el sentimiento colectivo del grupo y de millones de hinchas ante el cierre de una era inolvidable: “Hoy me cuesta imaginar la próxima concentración sin vos. Salir a la cancha y no verte adelante, con la 10. Qué suerte tuve, Leo. Qué suerte tuvo ese pibe que hacía cuentas sin saber si algún día iba a llegar a tiempo. Gracias por todo lo que me enseñaste y por dejarme compartir una parte de tu historia. Te vamos a extrañar mucho, capitán”.