Hallaron muerto a un joven rugbier de los Ciervos Pampas

El deporte vivió una nueva tragedia durante el fin de semana. Durante el domingo se informó el fallecimiento del rugbier Alan Calabrese y, según se comunico, fue un suicidio. El padre del jugador de los Ciervos Pampas fue quien dio la noticia.

El joven, de 22 años, era parte del club de rugby Ciervos Pampas, que siempre fue precursor en promover la diversidad sexual en el deporte de la ovalada. Antes del hecho, el rugbier escribió un largo texto que puede ser tomada como una carta de "despedida" para sus seres querido. Allí indicó que sufría una fuerte depresión.

"¡La sonrisa de la rica! Me encantaría que siempre me recuerden con esta sonrisa, que era la que tapaba todo el sufrimiento sentía por dentro. Siempre con la sonrisa encendida pero por dentro hace meses que venía sintiendo una depresión tremenda", escribió. También indicó: "Perdón por hacerlo de esta forma. Mi camino terminó acá, quise, pero no pude seguir. Los amo, hasta siempre".

Ciervos Pampas es un equipo que busca dar visibilidad dentro del ambiente machista que es el rugby con el fin de derribar diversos estereotipos y masculinidades que se viven en el deporte. Calabrese fue parte del equipo durante un largo tiempo y encontró en el deporte una manera de poder expresarse. En este último tiempo, producto de la pandemia, los encuentros con el equipo habían disminuido. Además, en el caso de Calabrese, el joven contó la experiencia que vivió de chico con sus amigos, que lo dejaron de lado por haber dicho que era homosexual.

Si conocés a alguien que necesite ayuda o necesitás acompañamiento, comunicate con la línea de prevención del suicidio, la cual brinda asistencia telefónica gratuita, personal, confidencial y anónima: