Rosario Central quedó eliminado en Brasil tras perder con Corinthians

Rosario Central se despidió de la Copa Libertadores 2026 tras caer en Brasil por 1-0 frente a Corinthians, en un duelo muy parejo que se definió cerca del final. El partido se disputó en el Sao Paulo y el gol de la victoria para el 'Timao' llegó a diez minutos del cierre, cuando el local ya jugaba con un hombre menos

La derrota dejó afuera el 'Canalla', que no pudo aprovechar la ventaja numérica y terminó eliminado en los octavos de final del torneo continental. El conjunto brasileño ahora se enfrentará a Estudiantes de La Plata en la siguiente ronda, mientras que Central queda afuera en Brasil, tras un partido muy disputado. El gol del Corinthians lo hizo Breno Bidon a los 79'

La eliminación representa un duro golpe para Rosario Central, que mostró un rendimiento parejo pero no logró concretar en los momentos clave. El equipo visitante intentó mantener el control a pesar de la inferioridad numérica, pero la persistencia del rival terminó definiendo el encuentro.

Este resultado marca el fin de la ilusión copera para Central, que deberá ahora enfocarse en los desafíos domésticos y pensar en la próxima temporada. El partido reflejó la intensidad y la competitividad que caracteriza a la Copa Libertadores, donde cada detalle cuenta para avanzar de fase.

Por otra parte, el duelo también dejó una imagen destacada de Ángel Di María, quien durante el encuentro mostró a los hinchas brasileños un tatuaje de la Copa del Mundo, un gesto que llamó la atención en el marco del partido entre ambos equipos.