Qué es un "rondo", el ejercicio de fútbol con el que se lesionó Tomás Aranda en Boca

La lesión de Tomás Aranda sorprendió a Boca Juniors por el contexto en el que ocurrió. El juvenil sufrió una fractura de peroné durante un entrenamiento y la acción que derivó en el problema físico se produjo mientras realizaba uno de los ejercicios más habituales en las prácticas de fútbol profesional como es el rondo. Una situación que pega muy duro en el mundo del "Xeneize".

Para muchos, se trata simplemente de un juego en el que varios futbolistas se pasan la pelota mientras uno intenta recuperarla. Sin embargo, detrás de esa dinámica hay objetivos técnicos, tácticos y físicos concretos. El rondo es una herramienta utilizada por entrenadores de todos los niveles y también forma parte de las prácticas de algunas de las selecciones y equipos más importantes del mundo.

Cómo fue la lesión de Tomás Aranda en Boca

De acuerdo a lo que informó el periodista Diego Monroig, Aranda se lesionó "en la entrada en calor" del entrenamiento que llevaba adelante el plantel. "Él solo se lesionó durante el rondo", acotó el también periodista Martín Costa. Una situación muy dolorosa para el club por la forma en la que se dio, pero que es parte de las situaciones que se pueden dar en el fútbol.

Qué es un rondo y cómo se realiza

En términos sencillos, un rondo es un ejercicio de posesión en un espacio reducido. Un grupo de jugadores se ubica formando un círculo o un cuadrado y busca conservar la pelota mediante pases, mientras uno o más futbolistas quedan en el centro con la misión de recuperarla. Cuando un jugador pierde la posesión, ya sea por un pase interceptado o por un error, puede ocupar el lugar del defensor.

Una de las variantes más conocidas es el 4 contra 1: cuatro futbolistas intentan mantener la pelota frente a un rival que presiona para recuperarla. Sin embargo, existen numerosas posibilidades. El entrenador puede modificar la cantidad de jugadores, el tamaño del espacio, la cantidad de toques permitidos y las reglas para darle diferentes objetivos al ejercicio.

El futbolista vivía un gran presente.

La clave está en que todo sucede a gran velocidad y en pocos metros. Los futbolistas deben controlar y pasar rápidamente, buscar líneas de pase, moverse para ofrecerse como opción y, al mismo tiempo, observar la posición de sus compañeros y del rival. La toma de decisiones es constante y, muchas veces, debe realizarse en apenas unos segundos.

El rondo permite trabajar diferentes aspectos del fútbol. El control y el pase son protagonistas, pero también se entrenan los movimientos sin pelota, los apoyos, los desmarques, la concentración, la anticipación y la capacidad para interpretar los espacios. Para los jugadores que defienden, además, representa una oportunidad para practicar la presión y la recuperación.