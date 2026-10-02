Rojo faltó al entrenamiento de Racing y se agranda la crisis con Milito

Después de lo que fue la eliminación frente a Boca en el marco de la Copa Argentina, Racing no puede encontrar la paz porque se produjo la salida de Juan Pablo Vojvoda y ahora vive un drama que tiene como protagonista a Marcos Rojo. El experimentado central falta a los entrenamientos en un enfrentamiento personal que dispone con Diego Milito porque entiende que su ciclo en el club llegó a su fin y más con la propuesta que acaba de recibir para marcharse.

{{{htmlAmp}}}

"Por lo que me contaron, la relación entre Marcos Rojo y Diego Milito se encuentra totalmente rota. Fue una pelea con gritos, muy subida de tono. El defensor no va a entrenarse con Racing más allá de que el club publicó que tiene una lesión", expresó el periodista Juan Pablo Marrón en ESPN. "Entiendo que en Racing por ahora no va a jugar", agregó.

La pelea es producto de que Marcos Rojo recibió una propuesta de manera formal de parte de Estudiantes de La Plata para regresar en este momento y afrontar la semifinal de la Copa Libertadores ante Flamengo. Esto es producto de que el conjunto platense no podrá contar con los servicios de González Pires para al menos el partido de ida de uno de los duelos más importantes que tendrá el certamen internacional.

Es por ello que desde el Pincha pensaron en la experimentada carrera y servicios del defensor para obtener un salto de calidad en un plantel que viene de perder a dos jugadores por lesión con Gabriel Neves y Jalil Elías en el marco de la Supercopa Internacional ante Rosario Central.

La intención de Racing es no venderlo a Marcos Rojo y más en este momento en donde el equipo está sufriendo un bajón futbolístico más que marcado porque entienden que puede ser clave para el armado de la defensa. Sin embargo, la postura del jugador es más que clara y lo hace notar con faltazos a los entrenamientos para colocar un poco más de presión que termina generando una novela que arde con el paso de cada día.

Hay una intención de Sebastián Saja de hablar con el representante del jugador para calmar un poco las aguas y que este acepte regresar a los entrenamientos mientras se termina de definir si se marcha o se queda en la Academia en lo que resta de la temporada. Lo particular es que el jugador expresa marcharse porque de momento no le han ofrecido renovar el contrato que vence el próximo 31 de diciembre.