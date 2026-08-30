River vs. Banfield: quién gana, predicciones y pronóstico del partido del Torneo Clausura 2026, según la IA

Banfield recibirá a River Plate este domingo 30 de agosto, a partir de las 15 horas en el Estadio Florencio Sola, por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026. El encuentro contará con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer y será clave para ambos equipos que buscan continuar en la competencia, en medio de los cambios que atraviesa el Millonario.

River Plate vs. Banfield: quién gana el partido, según la IA

Tras analizar el desempeño de ambos equipos y las destrezas de su plantel, la inteligencia artificial definió que el ganador del partido será River Plate, con un resultado probable de 2-1. A pesar de lo que se podría esperar ante el impacto de la salida de Eduardo "Chacho" Coudet tras la eliminación ante Independiente Santa Fe en la Copa Sudamericana, para la IA las proyecciones se mantienen a favor del combinado de Núñez para quedarse con los tres puntos ante Banfield. Por lo tanto, Leonardo Ponzio se hará cargo del primer equipo por el momento.

De acuerdo a la IA, River será el ganador del partido de este domingo

Las probabilidades otorgan al Millonario un 58% de posibilidades de quedarse con los tres puntos, frente a un 22% de posibilidades para el Taladro y un 20% de probabilidad de empate. A pesar de disputar el encuentro en condición de visitante, la jerarquía del plantel y la necesidad de recuperarse tras la reciente igualdad 2-2 frente a Vélez Sarsfield inclinan la balanza a su favor por una diferencia de un gol.

El presente de ambos conjuntos refleja dinámicas complejas en el arranque del certamen. El conjunto del Sur llega a este compromiso tras sufrir un traspié por 1-2 ante Newell's Old Boys en la jornada anterior. Si bien el equipo de Banfield ha mostrado solidez, registra un balance irregular con dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimas presentaciones, sumando cinco goles a favor y seis en contra.

Por el lado del equipo de Núñez, los dirigidos por el cuerpo técnico millonario llegan enfocados exclusivamente en el Torneo Clausura. A pesar de un tramo reciente con vaivenes defensivos, conservan un volumen de juego superior.

Cómo son los antecedentes entre River y Banfield

Los antecedentes directos marcan favoritismo para el visitante; ambos equipos se cruzaron el 26 de febrero de 2026 durante la fase de grupos del Torneo Apertura, donde River Plate se impuso por 3-1 en el Estadio Monumental. La tendencia marca un claro dominio histórico y reciente a favor del Millonario, factor que apuntala la predicción de un triunfo visitante.